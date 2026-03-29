هل يجوز للمرأة أداء العمرة خلال فترة العدة؟.. أمين الفتوى يوضح
السعودية تعترض 10 مسيرات .. وباكستان تستضيف مُحادثات مهمة حول إيران
خالد الغندور: نقاشات إدارية داخل الأهلي حول بعض الملفات التنظيمية
ليلة عاصفة للمُستوطنات .. حزب الله يُكبّد الاحتلال خسائر كبيرة وغارات على إيران
دعاء المطر والرعد مُستجاب .. 10 كلمات لا ترد أوصى بها النبي
تعطيل الدراسة اليوم في القليوبية بسبب سوء الأحوال الجوية
مدرسة دولية بالجيزة تعلن تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات اليوم لسوء الأحوال الجوية
بشكل مُفاجئ .. وفاة المخرج طارق سعيد
الأرصاد تحذّر: استمرار الغطاء السحابى ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء
حقيقة رحيل علاء عبد العال .. قرار رسمي من إدارة غزل المحلة
«الغندور»: حسام حسن غير راضٍ عن مصطفى محمد .. وخطة مُفاجئة لحل أزمة هجوم المنتخب
«اكتشافات.. إنجازات.. وشخصيات بارزة» .. لماذا يظل 29 مارس محفورًا في التاريخ؟

يُعتبر يوم 29 مارس محطة غنية بالأحداث التاريخية والسياسية التي تركت بصمة عبر العقود. ففي عام 1974، أُعلن رسميًا عن اكتشاف بقايا إنسان العمل (Homo habilis الإنسان الماهر) وهو الاسم العلمي الذي يُطلق على أحد أقدم أنواع البشر الذين ظهروا في شرق إفريقيا، ويُعرف بقدرته على صناعة أدوات حجرية بسيطة. ويعتبر هذا الاكتشاف الذي شكّل علامة فارقة في فهم تطور الإنسان القديم.

أحداث تاريخية وسياسية بارزة

 كما شهد هذا اليوم توقيع معاهدة الانضمام بين الاتحاد الأوروبي وسبع دول أوروبية شرقية وجنوبية شرقية في عام 2004، لتوسيع الكتلة الأوروبية وتغيير خريطة العلاقات السياسية في القارة. وفي 2010، بدأ النفط القطري التداول في بورصة نيويورك، ما عزز دوره الحيوي في الأسواق العالمية للطاقة.

الاكتشافات العلمية والأثرية

على الصعيد العلمي، رحل في مثل هذا اليوم العالم الفرنسي أندريه شيفرال (2004)، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء، مخلفًا إرثًا علميًا مهمًا في دراسة الجزيئات الحيوية. كما تميز اليوم باكتشافات أثرية بارزة، أبرزها جيش الطين في الصين، من أهم الاكتشافات التي كشفت عن الحضارة الصينية القديمة.

العالم الفرنسي أندريه شيفرال

الأحداث الفلكية والظواهر الطبيعية

يشهد 29 مارس أيضًا أحداثًا فلكية ونادرة، مثل توقف شلالات نياجرا مؤقتًا بسبب انسداد جليدي، وهو حدث طبيعي نادر، ويحتفل عالميًا بـ اليوم العالمي للبيانو، لتسليط الضوء على الموسيقى والابتكار الإبداعي.

الإنجازات الرياضية والرياضيون البارزون

في عالم الرياضة، شهد هذا اليوم اعتزال أسطورة الهوكي واين جريتزكي بعد مسيرة حافلة بالأرقام القياسية. كما وُلدت لاعبة التنس الأمريكية الشهيرة جينيفر كابرياتي (1976)، التي تركت بصمة في تاريخ اللعبة.

أسطورة الهوكي واين جريتزكي

مواليد ووفيات الشخصيات المؤثرة

كما شهد 29 مارس ميلاد شخصيات بارزة، من بينها داليا مبروك (1955)، المصممة والمخرجة السينمائية المصرية، والمغني والممثل الأمريكي جاستن تيمبرليك (1981)، بينما رحل العالم الفرنسي أندريه شيفرال (2004)، مخلفًا إرثًا علميًا مهمًا.

 29 مارس عبر العصور

يمثل 29 مارس تجمعًا بين الإنجازات العلمية، والتحولات السياسية، والاكتشافات الثقافية والرياضية، مسلطًا الضوء على تطور المعرفة الإنسانية عبر القرون، وتأثير الشخصيات البارزة في مختلف المجالات، وتذكيرًا بأهمية الاحتفاء باللحظات التاريخية التي ساهمت في تشكيل العالم الحديث.

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس وإلغاء امتحانات شهر مارس اليوم بسبب الأمطار

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة يوم خميس.. موعد العمل بـ التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. عودة التوقيت الصيفي 2026 في هذا الموعد

نهاية العالم

الانهيار العظيم .. هل اقترب موعد نهاية الكون؟ العلماء يُفجّرون مفاجأة

حالة الطقس في مصر

انتظروا أمطارا بعد ساعات .. غطاء سحابي يغطي سماء بعض المحافظات

عمرو اديب

عمرو أديب: خبر سعيد خلال ساعات لدعم المواطنين وأصحاب المعاشات

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات

مدرسة دولية بالجيزة تعلن تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات اليوم لسوء الأحوال الجوية

مواعيد غلق وفتح المحال التجارية والمولات والمطاعم

المحلات المستثناة من الغلق 9 مساء

حفل الفرقة الروسية بدار الأوبرا

بدعم من السفارة الروسية .. الأوبرا تستضيف فرقتي جوقة توريتسكي والسوبرانو

فرص العمل

العمل: توفير 375 فرصة عمل في السويس

بالصور

كاجوال لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ثورة عارمة ضد ترامب بكل أمريكا .. المظاهرات ضده شارك بها 8 ملايين شخص | صور

مظاهرات أمريكا ضد ترامب
مظاهرات أمريكا ضد ترامب
مظاهرات أمريكا ضد ترامب

مظاهرات في أمريكا وإسرائيل لوقف الحرب والعدوان على إيران

مظاهرات حاشدة بأمريكا ضد الحرب
مظاهرات حاشدة بأمريكا ضد الحرب
مظاهرات حاشدة بأمريكا ضد الحرب

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل سهلة وسريعة.. بطبقات لذيذة من المكرونة واللحم وصوص كريمي غني

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل باللحم المفروم وصوص البشاميل الكريمي
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل باللحم المفروم وصوص البشاميل الكريمي
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل باللحم المفروم وصوص البشاميل الكريمي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أتمنى أن تنجح التجربة

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

المزيد