الأرصاد تحذّر: استمرار الغطاء السحابى ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الغطاء السحابي ونشاط الرياح على أغلب أنحاء البلاد، ما يصاحبه سقوط أمطار على مناطق متفرقة.



استمرار الغطاء السحابى ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء ".

واضافت :"مع استمرار سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناه والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء وخليج السويس ومناطق من شمال الصعيد "

تزداد شدتها على بعض المناطق ".



تشهد محافظتا القاهرة والجيزة، الوقت الحالي، حالة من التقلبات الجوية، حيث تتساقط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، بالتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح وانخفاض في درجات الحرارة.

وامتدت موجة الأمطار إلى عدد من مناطق القاهرة الكبرى والجيزة، وسط أجواء غير مستقرة وزيادة في سرعة الرياح على فترات، ما يعزز الشعور ببرودة الطقس.

وفي السياق ذاته، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد 29 مارس، طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للدفء ثم مائل للحرارة نهارًا في معظم المناطق، على أن يعود البرودة مجددًا خلال الليل.

كما أشارت الهيئة إلى احتمالية سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، قد تصل إلى حد الغزارة أحيانًا، بنسبة حدوث تقارب 20%، وعلى فترات متقطعة.

وأضافت أن هناك فرصًا لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية، بشكل متقطع.

وأوضحت أن نشاط الرياح سيستمر على أغلب أنحاء البلاد، وقد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في بعض المناطق، خاصة وسط وجنوب الصعيد وشمال البحر الأحمر، ما يزيد من حدة التقلبات الجوية.