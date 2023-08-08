رقما صادما.. دراسة تحذر من تضاعف النفايات البلاستيكية في المحيطات

حذرت دراسة حديثة من تضاعف النفايات البلاستيكية في المحيطات ثماني مرات أسوأ مما كان يعتقد سابقا حيث كان الرقم يقدر بحوالي 250 ألف طن.

وأظهرت الدراسة البحثة التي استمر جمع نتائجها على مدار 5 سنوات وصول كم النفايات البلاستيكية في المحيطات إلى مليوني طن على السطح.

وقال الباحثون في دورية نيتشر جيوساينس العلمية إن حساباتهم تستند إلى نموذج حاسوبي لمحيطات العالم وتقديرات للقمامة البلاستيكية التي تتساقط في المياه.

وأضاف الباحثون ، أنه ما لم يتم إيقاف هذا الأمر فإن الكمية الإجمالية للبلاستيك في محيطاتنا ستتضاعف في غضون 20 عاما إلى حوالي 6.4 مليون طن.

النفايات البلاستيكية في المحيطات

وحدد الدراسة أيضا أن كمية البلاستيك التي تسقط في البحار أقل مما كان يعتقد سابقا؛ نصف مليون طن سنويا مقارنة بالتقديرات السابقة من 4 ملايين إلى 12 مليونا.

وأشار تقرير صادر عن مؤسسة إلين ماك آرثر استنادا إلى بحث في عام 2015، إلى أنه بحلول عام 2050 ، سيكون هناك المزيد من البلاستيك في أبحار العالم مقارنة بالأسماك من حيث الوزن.

وقدر تقرير ماك آرثر أنه سيكون هناك 850-950 مليون طن من بلاستيك المحيطات مقارنة بإجمالي مخزون الأسماك من 812-899 مليون طن.

وفي سياق متصل، نبه الدكتور إريك فان سيبيل، الأستاذ المساعد في جامعة أوتريخت بهولندا والمؤلف المشارك للدراسة الجديدة، في حديثه لصحيفة ديلي ميل البريطانية: “سيكون هناك بلاستيك أكثر من الأسماك في المحيط بحلول عام 2050”.