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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

درجة حرارة قياسية تهدد المحيطات حول العالم.. تفاصيل

المحيطات
المحيطات

بلغت المحيطات العالمية رقما قياسيا في درجات الحرارة هذا الأسبوع مما تسبب في قلق كبير للعلماء.

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وقالت متحدثة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن حرارة سطح المحيطات «بلغت 20.96 درجة مئوية في 30 يوليو » 2023 وفقا لقاعدة بيانات المرصد ERA5 في حين أن الرقم القياسي السابق بلغ 20.95 درجة مئوية في مارس 2016.

تتعلق هذه البيانات بالمحيطات الواقعة بين خطي العرض 60 شمالا وجنوبا، ومن ثم فهي لا تشمل المناطق القطبية. تمتص المحيطات 90% من الحرارة الزائدة من نظام الأرض الناتج عن النشاط البشري خلال العصر الصناعي، ويستمر تراكم الطاقة هذا في الزيادة مع تراكم غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.

وصف بيرس فورستر، الأستاذ في جامعة ليدز في المملكة المتحدة، بيانات كوبرنيكوس بأنها «قوية جدا» مشيرا إلى أنه تم تأكيدها من خلال ملاحظات الأقمار الاصطناعية وقراءات درجة الحرارة مباشرة في البحر من على متن السفن والعوامات. وقال الأستاذ المتخصص في تغير المناخ «تشكل موجة الحرارة التي تضرب المحيطات تهديدا مباشرا لبعض الكائنات البحرية، ونحن نرصد علامات ابيضاض المرجان في فلوريدا كنتيجة مباشرة لذلك، وأتوقع المزيد من العواقب السلبية».

في الأسبوع الماضي، سُجل في شمال الأطلسي متوسط حرارة لم يسبق قياسه من قبل مع بلوغ حرارة المياه السطحية القياسية 24.9 درجة مئوية في المتوسط في 26 يوليو، وفقًا لبيانات وكالة مراقبة المحيطات والغلاف الجوي الأميركية (NOAA).

المحيطات الحرارة درجات الحرارة

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