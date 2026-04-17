نماذج مضيئة.. إسعاف الإسماعيلية ينقذ سيدة وضعت مولودها في الطريق

تمكن طاقم نموذج إسعاف الإسماعيلية من إنقاذ سيدة داهمتها آلام المخاض بشكل مفاجئ.

في لحظة إنسانية تجسد معنى البطولة الحقيقية، قام السائق سيد عباس والمسعف ميلاد كرم بالاستجابة السريعة لبلاغ بشأن حالة ولادة طارئة بمنطقة جلبانة التابعة لمركز القنطرة شرق، وتحديدًا عند ترعة عبد ربه حمادة، فرع 2، بجوار الجمعية الزراعية،

تم الدفع بسيارة إسعاف من نقطة القنطرة شرق القديمة،

للسائق سيد عباس والمسعف ميلاد كرم.



وذلك بتوجيهات نائب مدير إقليم القناة وسيناء رئيس فرع هيئة الاسعاف المصرية بالاسماعيلية الدكتور محمد طنطاوي، ومشرف عام المحافظة الأستاذ خالد يوسف .

ورغم صعوبة الوصول إلى موقع البلاغ بسبب عدم تمهيد الطرق، تمكنت سيارة الإسعاف من الوصول، حيث تبين أن الحالة لسيدة في المراحل الأخيرة من الولادة.

وأثناء نقلها إلى المستشفى، حدثت ولادة طارئة داخل سيارة الإسعاف، ما استدعى تدخل الطاقم الإسعافي بشكل فوري واحترافي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.

وقام الفريق الطبي بإتمام عملية الولادة بنجاح داخل سيارة الإسعاف، مع تجفيف المولود وتدفئته فور خروجه، وتأمين مجرى التنفس والتأكد من استقرار علاماته الحيوية، إلى جانب تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأم والسيطرة على الحالة بما يضمن سلامتها وسلامة طفلها.

وتم نقل الأم والمولود إلى مستشفى القنطرة شرق، حيث جرى تسليمهما إلى قسم الاستقبال والطوارئ، وهما في حالة صحية مستقرة وجيدة.

وأشاد الطاقم الطبي بالمستشفي بكفاءة المسعفين فى التعامل مع الحالة وتم تقديم الشكر لهما .

ويعكس ذلك كفاءة وجاهزية طواقم هيئة الإسعاف المصرية، وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، بما يسهم في إنقاذ الأرواح والتعامل مع مختلف المواقف الحرجة بكفاءة عالية.

وفي ذات السياق، تابع الحالة، نائب مدير إقليم القناة وسيناء رئيس فرع هيئة الاسعاف المصرية بالاسماعيلية ومشرف عام المحافظة خالد يوسف ومشرف القطاع الشرق هاني الشحات.

يشار إلى أن الخط الساخن لهيئة الإسعاف المصرية هو 123 فى كل أنحاء جمهورية مصر العربية.