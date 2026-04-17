تأهل كريستال بالاس وفاليكانو ووداع فيورنتينا.. نتائج إياب ربع نهائي المؤتمر الأوروبي

حُسمت ملامح الدور نصف النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، عقب ختام مواجهات إياب ربع النهائي التي أُقيمت مساء الخميس، لتتحدد الأندية الأربعة المتأهلة رسميًا إلى المرحلة المقبلة.

وتمكن شاختار دونيتسك الأوكراني من حجز مقعده في نصف النهائي بعد تفوقه على إي زد ألكمار الهولندي بنتيجة 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

كما نجح رايو فاليكانو الإسباني في العبور إلى الدور ذاته، عقب فوزه على آيك أثينا بمجموع 4-3 في مواجهتي ربع النهائي.

وفي مواجهة أخرى، تأهل ستراسبورج الفرنسي بعد تغلبه على ماينز الألماني بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

واختتم كريستال بالاس الإنجليزي قائمة المتأهلين، بعدما تخطى فيورنتينا الإيطالي بنتيجة 4-2، ليؤكد حضوره في المربع الذهبي.

