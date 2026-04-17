أمير هشام: الفتح السعودي لم يطلب ضم مروان عطية

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مروان عطية لاعب وسط النادي الأهلي لم يتلقى أي عروض رسمية من جانب الفتح السعودي كما تردد.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti: جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي لم يجتمع مع إدارة نادي الفتح بشأن الصفقات.

وأضاف: لم يتلقى أي لاعب في الأهلي عرض رسمي للرحيل في الوقت الراهن وكل ما أثير عن وجود عروض سعودية لمروان عطية أو أي لاعب كلام عارٍ تمامًا من الصحة.

وواصل: هناك نسبة 20% للاتحاد السكندري حال احترافه خارجيا.

وأتم: ملف الصفقات مغلق في الأهلي وكل الأسماء التي تتردد غير صحيحة، وأي صفقة ستأتي من الأسماء المتداولة ستكون صدفة فقط.