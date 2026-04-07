اهتمام سعودي بضم مروان عطية من الأهلي

كشف الإعلامي جمال الغندور عن دخول مروان عطية، لاعب وسط النادي الأهلي، ضمن اهتمامات نادي ضمك السعودي، وذلك تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي هذا الاهتمام في ظل متابعة دقيقة من إدارة النادي السعودي لأداء اللاعب خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع تألقه اللافت بقميص الأهلي في مختلف البطولات.



أوضح الغندور، خلال تصريحاته في برنامج “ستاد المحور”، أن نادي ضمك لا يكتفي بالمراقبة فقط، بل يدرس بشكل جاد التحرك الرسمي لفتح باب المفاوضات مع إدارة الأهلي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي النادي السعودي لتدعيم صفوفه بعناصر مميزة قادرة على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة، خصوصًا في مركز خط الوسط الذي يمثل أولوية لديهم.

تألق مروان عطية يجذب الأنظار

يقدم مروان عطية مستويات مميزة مع الأهلي منذ انضمامه للفريق، حيث أصبح أحد الركائز الأساسية في خط الوسط، بفضل قدراته الدفاعية والهجومية، إلى جانب رؤيته الجيدة للملعب ودقته في التمرير. هذا التألق جعله محط أنظار العديد من الأندية، ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضًا في الدوريات العربية.

موقف الأهلي لم يُحسم بعد

حتى الآن، لم يصدر أي موقف رسمي من جانب النادي الأهلي بشأن إمكانية الاستغناء عن خدمات اللاعب، خاصة في ظل أهميته الكبيرة داخل الفريق. ومن المتوقع أن تحسم إدارة القلعة الحمراء قرارها بناءً على العرض المالي المقدم، بالإضافة إلى احتياجات الفريق الفنية خلال المرحلة المقبلة.

صيف ساخن ينتظر اللاعب

في ظل هذا الاهتمام المتزايد، يبدو أن مروان عطية سيكون على موعد مع صيف ساخن من العروض والقرارات المصيرية، سواء بالاستمرار مع الأهلي أو خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري السعودي، الذي بات وجهة مفضلة للعديد من النجوم في الفترة الأخيرة