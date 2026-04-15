الفتح السعودي يرغب في ضم نجم الأحمر .. مفاجأة في رد فعل الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن رغبة نادي الفتح السعودي في التعاقد مع مروان عطية

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس:" الفتح السعودي يرغب في التعاقد مع مروان عطية.. والأهلي مستعد لسماع كافة العروض التي ستصل لأي لاعب



يقدم مروان عطية مستويات مميزة مع الأهلي منذ انضمامه للفريق، حيث أصبح أحد الركائز الأساسية في خط الوسط، بفضل قدراته الدفاعية والهجومية، إلى جانب رؤيته الجيدة للملعب ودقته في التمرير. هذا التألق جعله محط أنظار العديد من الأندية، ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضًا في الدوريات العربية.

موقف الأهلي لم يُحسم بعد

حتى الآن، لم يصدر أي موقف رسمي من جانب النادي الأهلي بشأن إمكانية الاستغناء عن خدمات اللاعب، خاصة في ظل أهميته الكبيرة داخل الفريق. ومن المتوقع أن تحسم إدارة القلعة الحمراء قرارها بناءً على العرض المالي المقدم، بالإضافة إلى احتياجات الفريق الفنية خلال المرحلة المقبلة.