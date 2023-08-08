مازال تحت السيطرة.. مؤشرات جديدة تدعم الجنيه المصري أمام الدولار|تفاصيل

تسعى الدولة المصرية ممثلة في الحكومة والبنك المركزي، إلى احتواء الصدمة وتمكنت من إنهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية، حيث تمكنت من تعزيز واردات القطاع السياحي وعائدات هيئة قناة السويس، كما عززت من وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتحفيز عودة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.

تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد

وفي هذا الصدد، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط، لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة، وجهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي.

وفي أواخر يوليو الماضي، أطلق بنكا الأهلي المصري وبنك مصر، المملوكين للدولة، شهادتي ادخار جديدتين بالدولار في محاولة لدعم احتياطيات العملة الصعبة، ويتوقع البنك الأهلي جذب أكثر من 4 مليارات دولار من العملات الأجنبية من خلال الشهادات الجديدة.

فيما واصل سعر صرف الدولار في سوق الصرف، استقراره منذ بداية الربع الأول من العام الحالي، لكن تشهد السوق الموازية حالة من الارتباك، مع عدم وجود أي تدخل رسمي في سوق الصرف من قبل البنك المركزي.

قيمة الجنية في السوق السوداء

وفي الوقت الحالي، يجري تداول الدولار عند مستوى 30.75 جنيهاً للشراء و30.85 جنيهاً للبيع، في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ويجري تداول الورقة الأميركية الخضراء في البنوك الخاصة عند مستوى 30.85 جنيهاً للشراء و30.95 جنيهاً للبيع، وسجلت متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيهاً للشراء و30.93 جنيهاً للبيع، بالبنك المركزي.

كما سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 8.19 جنيهاً للشراء، و8.22 جنيهاً للبيع، كما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 8.38 جنيهاً للشراء، و8.39 جنيهاً للبيع، وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 99.37 جنيهاً للشراء و100.41 جنيهاً للبيع.

وفي السوق السوداء، تسود حالة من الارتباك مع عدم وجود أي إشارات على خفض جديد بقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، ما تسبب في تراجع الطلب من قبل المستوردين واستمرار تراجع صرف الورقة الأميركية الخضراء.

ويقول الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إنه في حالة اعترفت الصين بالجنيه المصري كلغة للتعامل مثله مثل اليورو، الدولار، اليوان، سوف ينخفض سعر الدولار في مصر لأقل من 20 جنيها/ وبالتالي سيكون هناك انخفاض عالمي في سعر الدولار، حيث إن مصر المحرك الأساسي والرئيسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا.

مرحلة فاصلة في دعم الاقتصاد

وأضاف خطاب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر سيكون لها دورا كبيرا ومقعدا بين صفوة الدول، مشيرا إلى أن "الدول الأوروبية ستتخذ قرار التعامل بالجنيه المصري في الفترات المقبلة مما يعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري".

وأشار خطاب، إلى أن قناة السويس الجديدة تساعد في دعم الاقتصاد والإيرادات بشكل كبير، وهي بداية التحول لاقتصاد وطني قائم على اقتصاديات وطنية، وأكد أن قناة السويس عملت علي زيادة الإيرادات لأنها من أهم مصادر الدخل الأجنبي لمصر.

وسبق، وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن عائدات قناة السويس خلال العام المالي 2023، بتحقيق رقم قياسي لأول مرة في تاريخ القناة، وهو 9 مليار و 400 مليون دولار ، بزيادة 35% عن العام الماضي.

ولفت الفريق أسامة ربيع، إلي أن قناة السويس تعمل وفقا مخطط لها بزيادة عائداتها ونجحت في تحدي الظروف الاستثنائية العالمية التي يمر بها العالم سواء انتشار فيروس كورونا أو اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية بالإضافة إلي الكساد والتضخم الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي.

والجدير بالذكر، أن مصر استقبلت نحو 7 ملايين سائح خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وتستهدف استقبال 15 مليون سائح حتى نهاية العام، ومن 18 إلى 20 مليون سائح خلال العام المقبل.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، زار مصر خلال عام 2022 نحو 11.7 مليون سائح، ولفتت وزارة السياحة إلى أن "هناك تقديرات بأن يشهد العام الجاري نموا في السياحة الوافدة بنسبة 28%، وهو ما يسهم في الوصول بعدد السائحين إلى 15 مليون سائح".

ومصر تركز على 5 شرائح من السائحين، وهم الذين يبحثون عن منتجات كل من السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، وسياحة الاستجمام، وسياحة العائلات، والسياحة الثقافية والترفيهية معا، إضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة والمتعددة التجارب والأنماط السياحية.