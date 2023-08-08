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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 مواطنين في انقلاب سيارة بوسط سيناء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب ٣ مواطنين ، اليوم  الثلاثاء ، بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة أثناء سيرها على الطريق الدائري الجديد بمنطقة وسط سيناء، وتم نقل المصابين إلى المستشفي للعلاج ،  تم إخطار الأجهزة المعنية بالحادث. 

العريش/ بغداد:

تلقت الأجهزة المعنية بشمال سيناء اخطار بانقلاب سياره ملاكى أثناء سيرها على الطريق الدائري الجديد «العريش /بغداد» في منطقة الكيلو ٦١  على طريق  بغداد بمركز الحسنة بوسط سيناء.

أسفر الحادث عن إصابة ٣ مواطنين  باصابات متنوعة، حيث تم  الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى العريش العام ،لتلقي العلاج اللازم  ، وقد تم  اخطار الجهات المعنية بالحادث.

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