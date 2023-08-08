إصابة 3 مواطنين في انقلاب سيارة بوسط سيناء

أصيب ٣ مواطنين ، اليوم الثلاثاء ، بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة أثناء سيرها على الطريق الدائري الجديد بمنطقة وسط سيناء، وتم نقل المصابين إلى المستشفي للعلاج ، تم إخطار الأجهزة المعنية بالحادث.

العريش/ بغداد:

تلقت الأجهزة المعنية بشمال سيناء اخطار بانقلاب سياره ملاكى أثناء سيرها على الطريق الدائري الجديد «العريش /بغداد» في منطقة الكيلو ٦١ على طريق بغداد بمركز الحسنة بوسط سيناء.

أسفر الحادث عن إصابة ٣ مواطنين باصابات متنوعة، حيث تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى العريش العام ،لتلقي العلاج اللازم ، وقد تم اخطار الجهات المعنية بالحادث.