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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات تأهيل المجاري المائية

بعض مشروعات المجارى
بعض مشروعات المجارى المائية بالفيوم

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تنفيذ مشروعات تأهيل المجاري المائية بشتى زمامات المحافظة، خلال شهر يوليو الماضي، في إطار خطة الدولة لتأهيل وتبطين المجاري المائية وتطهير الترع والمصارف، حفاظاً على مياه الري ومنعاً لهدرها، والعمل على وصولها للنهايات لري الأراضى الزراعية، وذلك من خلال تقرير أعده المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم.  

 

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن مشروعات رفع كفاءة وتأهيل المجاري المائية وتبطين الترع، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد من الكباري، والحوائط الساندة وتكاسي الأبحر، يصاحبها التوسع في تنفيذ مشروعات الري الحديث، للحفاظ على زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، والمحافظة على خصوبة التربة، لافتاً إلى جهود المحافظة في التنسيق مع عدد من الجهات الشريكة مثل البنك الزراعي المصري لتقديم حوافز وميزات كبيرة للمزارعين، لتشجيعهم على تطبيق نظم الري الحديث بأراضيهم.

 

وفي السياق نفسه، أوضح وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، بأن مديرية الري أنهت أعمال 9 مشروعات للري، خلال شهر يوليو الماضي، بجانب استمرارية العمل بعدد 29 مشروعاً أخرى، موضحاً أن ما تم نهو أعماله من مشروعات هو، تأهيل عدد 7 ترع بدائرة الإدارة العامة لري شرق الفيوم، إضافة لنهو عملية إحلال وتجديد كوبري على مصرف الوادي (1) أمام عزبة السنجأ ك 20,2، بجانب نهو أعمال الجسات الميكانيكية لإحلال وتجديد الحائط الساند بالبر الأيسر على بحر يوسف، بطول 182متر، في المسافة الواقعة من أمام كوبري الصوفي، حتى كوبري المطافي بمدينة الفيوم.

 

وأضاف وكيل وزارة الري، أنه جاري العمل لتنفيذ أعمال، تأهيل الترع بهندسة ري إطسا، وبلغت نسبة التنفيذ بها 67,5%، وتأهيل الترع بهندسة ري الغرق، وبلغت نسب التنفيذ بها 71,27%، وتأهيل الترع بهندسة ري النزلة، وبلغت نسبة التنفيذ بها 55,2%، وتأهيل الترع بهندسة ري يوسف الصديق، وبلغت نسبة التنفيذ بها 67,29%، وتأهيل بحر الزربي الغربي، وبلغت نسبة التنفيذ به 76%، وتأهيل ترعة الجنابية القبلية ومسقة خالد من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 74%، وتأهيل ترعة النقلة وترعة باغوص والأهالي من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 57 %، وتأهيل ترعة منشأة عطيفة وترعة جرفس من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 35%، وتأهيل ترعة المحجرة وامتدادها من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 96%، وتأهيل ترعة امتداد العدوة والوطية وترعة سراج الوسطاني وترعة الرجعية من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 98%.

 

وتابع، أنه يجري العمل أيضاً، لتأهيل ترعة عنز وجنابيتها من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 75 %، وتأهيل ترعة البحر القبلي والبحر الغربي من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 32%، وتأهيل ترعة سرسنا الواطي وترعة امتداد سرسنا وترعة مسقة الشعب من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 33%، وتأهيل ترعة البحر الشرقي وترعة مسقة الكومي من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ 30%، وجاري العمل فى تأهيل جنابية بروة وترعة مسقة الجبل من الفم إلى ىالنهاية، وجاري عمل التدبيش لعملية الطاجن الأولى (أ) زمام 1600 فداناُ،  وبلغت نسبة التنفيذ بها 75%، وعملية الطاجن الأولى (ب) زمام 2650 فداناً، وبلغت نسبة التنفيذ بها 77%، وتم البدء في عمليات الحفر لتدعيم ورفع كفاءة محطة المطار ومصرف الإصلاح وبلغت نسبة التنفيذ 25%، كما تجري أعمال تأهيل ترعة سليمان دسوقي من الفم حتى الكيلو 7,6، وبلغت نسبة التنفيذ بها 34%، وتأهيل ترعة مطرطارس الشرقي من الفم إلى الكيلو 5,023، وبلغت نسبة التنفيذ بها 50%.

 

وكشف وكيل وزارة الري بالفيوم، أنه يجري العمل لتأهيل ورفع كفاءة البركة الصناعية، وتأهيل ورفع كفاءة وتشغيل البركة الكبرى، وإحلال وتجديد كوبري الملقة 0,05، وبلغت نسبة التنفيذ به 95%، وعملية أبو دنقاش الغربية (أ ـ ب)، وبلغت نسبة التنفيذ 40%، وعملية إحلال وتجديد تغطية مصرف أبو دنقاش، وبلغت نسبة التنفيذ 20 %، وتغطية مصرف الهندسة بطول 500 متر، وجاري العمل وأعمال التجهيزات وعمل الجسات التأكيدية واختبارات المواد والانتهاء من أعمال الخوازيق لأحد الجانبين لعملية إحلال وتجديد كوبري ك 0,265 على مصرف خور دالية، كما يجرى العمل، كما يجرى العمل لإنشاء حوائط خرسانية على خوازيق بالبر الأيسر لبحر يوسف بمدينة الفيوم، بطول 260م، فى المنطقة الواقعة من كوبري البحاري حتى كوبري البوستة، ومن كوبري المحمدية حتى كوبري السنترال، كما تم تسليم الموقع لإحلال وتجديد كوبري المقاتلة ك 34,4 على مصرف البطس.

 

 

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