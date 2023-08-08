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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قلق بالغ.. ذعر في الغرب بسبب تحرك روسيا تجاه القطب الشمالي

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يمكن أن يستغل ضعف حلف شمال الأطلسي “الناتو” في القطب الشمالي للسيطرة على المنطقة بشكل أكبر.

وأوضحت أنه "على الجانب الشمالي من الناتو، لا سيما في القطب الشمالي والمناطق المجاورة، لا يزال هناك قلق بشأن عدم امتثال عدد من الأعضاء الرئيسيين في الحلف لالتزاماتهم".

وأضافت أن الناتو يجب أن يجبر أعضائه في الشمال على تقييد وصول روسيا والصين إلى القطب الشمالي، حيث اكتسبوا المزيد من النفوذ في المنطقة ويمكنهم استخدامه ضد الجناح غير المحمي للحلف، نظرًا لأن وجوده العسكري هنا ضئيل للغاية.

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وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو ملزمون باتخاذ إجراءات وقائية للقضاء على هذه المشكلة قبل أن تستغلها روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين".

بوتين فلاديمير بوتين الناتو روسيا القطب الشمالي

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