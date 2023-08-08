شاهد.. أبو العينين الخيرية تشارك مع التحالف الوطني في تجهيز العرائس الأيتام

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تقريرا مصورا عن مشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية لتجهيز العرائس الأيتام.

قامت مؤسسة أبو العينين الخيرية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتجهيز مجموعة من العرائس من الأيتام، وذلك ضمن المبادرات الخيرية التي تشارك فيها المؤسسة.



وشملت التجهيزات التي قامت بها مؤسسة أبو العينين الخيرية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي شراء احتياجات العرائس التي طلبنها من أجهزة كهربائية، وأطقم ملايات وسجاجيد، بالإضافة إلى تقديم مبالغ مالية لمساعدتهن.

جاء ذلك على هامش احتفالية مبهجة إقامتها مؤسسة أبو العينين الخيرية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف تم خلالها تكريم العرائس وأمهاتهم.

وفي الإطار ذاته، كرمت المؤسسة بالتعاون مع التحالف، على هامش الاحتفالية، فتاة من ذوي الهمم "كفيفة" حيث كان اليوم يوافق حفل تخرجها من كلية آداب، كما هنأتها علي الخطوبة من زميل لها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.