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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر تصدر فواكه طازجة بقيمة 234.6 مليون دولار مايو 2023

صدى البلد

سجلت صادرات مصر من الفواكه الطازجة 234.6 مليون دولار مايو 2023 مقابل 147.5 مليون دولار مايو 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 59.1%، وفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والتي حصل صدى البلد على نسخه منها.

وصدرت مصر طبقا لدرجة التصنيع خلال الفترة من يناير حتى مايو 2023 بقيمة 15 مليون و966 ألف دولار  منتجات ألبان مقارنة بـ 15 مليون و274 ألف دولار بزيادة قدرها 692 ألف دولار .

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الإحصاء: 4.3 % ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري شهر مايو 2023

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الإحصاء: 24% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية للأردن خلال عام 2022

ووفقا للبيانات الإحصائية صدرت مصر خضر مجفف بقيمة 21 مليون و511 ألف دولار مقارنة بـ 24 مليون و641 ألف دولار مايو 2022 بتراجع بلغ 3 مليون و130 ألف دولار.

 

واستوردت مصر تفاح طازج بقيمة 5 مليون و291 ألف دولار من يناير إلى مايو 2023 مقارنة بـ 5 ملايين و923 ألف دولار في نفس الفترة من العام السابق.

 

 

 

صادرات الفواكه الطازجة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء التجارة الخارجية خضر مجفف

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