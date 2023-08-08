مصر تصدر فواكه طازجة بقيمة 234.6 مليون دولار مايو 2023

سجلت صادرات مصر من الفواكه الطازجة 234.6 مليون دولار مايو 2023 مقابل 147.5 مليون دولار مايو 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 59.1%، وفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والتي حصل صدى البلد على نسخه منها.

وصدرت مصر طبقا لدرجة التصنيع خلال الفترة من يناير حتى مايو 2023 بقيمة 15 مليون و966 ألف دولار منتجات ألبان مقارنة بـ 15 مليون و274 ألف دولار بزيادة قدرها 692 ألف دولار .

ووفقا للبيانات الإحصائية صدرت مصر خضر مجفف بقيمة 21 مليون و511 ألف دولار مقارنة بـ 24 مليون و641 ألف دولار مايو 2022 بتراجع بلغ 3 مليون و130 ألف دولار.

واستوردت مصر تفاح طازج بقيمة 5 مليون و291 ألف دولار من يناير إلى مايو 2023 مقارنة بـ 5 ملايين و923 ألف دولار في نفس الفترة من العام السابق.