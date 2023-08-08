الإحصاء: 4.3 % ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري شهر مايو 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء المــوافق 8 / 8 / 2023 النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية مايو 2023 وقد بلغـت قيمة العجز فـى الميـزان التجارى 3.74 مليار دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 3.57 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق بنسبة ارتفاع قدرها 4.3 ٪.

• ومن أهم المؤشرات مايلى:

• الصـادرات

انخفضت قيمـة الصـادرات بنسبـة 20.9 ٪ حيـث بلغـت 3.38 مليار دولار خـلال شهـر مايـو 2023 مقابــل 4.28 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض قيمـة صادرات بعض السـلـع وأهــمها:

(الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 69.7 ٪، البترول الخام بنسبة 54.5 ٪، منتجات البترول بنسبــة 41.7 %، اسمـــده بنسبة 72.4٪) .



بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مايو 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( فواكه طازجه بنسبة 59.1 %، ملابس جاهزه بنسبة 6.2 ٪ ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 70.8 ٪ ، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 56.1 %).



• الــــــواردات

انخفضت قيمـــة الـــواردات بنسبة 9.4 ٪ حيث بلغـــت 7.12 مليار دولار خــــلال شهــر مايـــو 2023 مقابـــل 7.85 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

( منتجات البترول بنسبة 19.8%، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 29.2%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 24.3 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــه 24.8%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا: ( ادويه ومحضرات صيدله بنسبة 14.2%، ذرة بنسبـة 46.4 ٪، قمح بنسبة 92.5 %، الغاز الطبيعى بنسبة 21.3% ).

