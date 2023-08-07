"المركزي للإحصاء" يصدر النسخة السنوية من كتيب "مصر في أرقام"

أصـدر الجهاز المركزي للتـعبئة العـامة والإحـصاء اليوم الاثنين الموافق 7 / 8 /2023 النسـخة السنوية من كتيب " مـصر في أرقـام " .

ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والمعلومات عن إلإحصاءات الديموجرافية التى تغطى إحصاءات السكان والمشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق والإحصــــاءات الإجتماعــــية التى تغطى إحصاءات التعليم قبل الجامــعى أعداد (المدارس ، الفصول ، تلاميذ) / التعليم الجامعى (مقيدون ، خريجون) / المراكز البحثية ، الإنفاق على البحث العلمى وبراءات الاختراع / الأسـرة والمستشفيات ، العــلاج على نفقة الدولة والإحصاءات الثقافية والنشاط الفنى والإحصـــاءات الاقتصادية التى تغـــطى إحصاءات التجارة الخارجية ، الناتج المحلى ، ميزان المدفوعات ، الدين الداخلى و الخارجـــى و الإنتاج الزراعي ونسبة الاكتفاء الذاتى والإنتاج الصناعي وإحصاءات النقل والاتصالات وكذا إحصاءات السياحة والبيئة.



• ويتمــيز هـذا الإصدار بما يتضــمنه لأحدث البـيانات والمعلـــومات المتوفرة بالجهاز والجهات المعنية الأخرى خــلال الأعــوام ( 2020 ، 2021 ، 2022 ، 2023 ) والتي تعطى صـورة معبرة ومعلومـات إحصائيــة تعكس مدى التغيرات التى طرأت على قطاعـات الدولة وإظهار الفروق بشكـل مبســط علـــى مســـتوى محافـــظات الجمهـــورية وبهــدف توفـــير إصــــدار إحصـــائى مختــصر يحـقق سهـــولة وســرعــة إستخــراج المعلـــومات والبــيانات.



• وبإتاحـة هـذا الإصـدار يأمـل الجـهاز في توفـير إحتــياجــات مستخدمــى البيانــات من متخــذى القـــرار والباحثــين والأفـــراد والمؤســسات والمنظـــمات المحلـــية والإقليــــمية والدولـــية .. وللإطلاع على البيانات والمعلومات للإصدار الجديد من " كتيب مصر فى أرقام 2023 "

