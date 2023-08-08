إعلامي: الهجوم ضد شيكابالا لا يصح مطلقا.. وأبناء الزمالك طفشوا

أعرب الإعلامي محمد شبانة، عن استيائه الشديد من تعرض محمود عبدالرازق شيكابالا لهجوم حاد من إدارة نادي الزمالك، مبديًا غضبه من حالة الهجوم التي تعرض لها اللاعب خلال الساعات الماضية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "شيكابالا من أهم المواهب في الزمالك ولا يمكن الاستغناء عنه بسهولة حتى أن أوسوريو متمسك بالتعاقد معه، وكان يتحمل الكثير طوال الفترة الماضية".

وأضاف: "هل المطلوب طرد شيكابالا وتشويه صورته أمام الجماهير، فما قيل عن تحريضه على الزمالك أمر غريب للغاية، واللاعب ضحى كثيرًا من أجل الزمالك، وشاهدته وهو ينام على سرير تحت المدرجات، وكان يعيش حياته كلها داخل نادي الزمالك".

وأكمل: "شيكابالا قضى ربع قرن داخل أروقة الزمالك، ولا يصح الهجوم الذي تعرض له، وبالتأكيد سيكون هناك بيان جديد لشرح ما حدث طوال الموسم، ولا نعرف المستفيد من استمرار تلك الصراعات داخل النادي، والزمالك فقط من سيدفع الثمن".

وأردف: "سبق والتقيت مع شيكابالا خلال فترة معينة بعد العودة من اليونان، وكان يلعب ببلاش، ونصحته بحل أزمته والخروج معارًا وبالفعل انتقل لأحد الأندية اليونانية، واللاعب خرج من الزمالك حتى لا يفتعل أزمات وهو لم يكن يتقاضى أي أموال".

واستطرد: "صعب ما يحدث لشيكابالا داخل نادي الزمالك، والله العظيم لو كان شيكا غير موجود في الفريق هذا الموسم لكان فريق الزمالك انهار تماما، والنادي يتعرض لحرب داخلية، وبيراميدز اليوم يعلن صفقة سيف فاروق جعفر، بعد ضم يوسف أسامة نبيه، أبناء نجوم الزمالك (طفشوا من النادي)".

وأتم: "ما يحدث لشيكابالا غير طبيعي، انا غاضب من الانتقادات وما حدث ضده غريب جدا"