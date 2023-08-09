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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أسامة ربيع: عملية انتشال القاطرة “فهد” سارت كما هو مخطط لها

أسامة ربيع
أسامة ربيع

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنّ عملية انتشال القاطرة “فهد” سارت كما هو مخطط لها دون التأثير في حركة الملاحة، موضحًا: "فور حدوث الواقعة قمنا بتأمين القاطرة الغارقة بشمندورات تحذيرية وعلامات حتى لا يتم وقف حركة الملاحة وتظل تتحرك بشكل طبيعي في الاتجاهين".

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أسامة ربيع: أشكر غواصي قناة السويس على نجاح انتشال القاطرة فهد.. فيديو

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الفريق أسامة ربيع: نجاح انتشال القاطرة الغارقة فهد

 

وأضاف "ربيع"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كان هناك شخص مفقود لمدة يوم ونصف اليوم ووجهنا كل جهودنا للبحث عنه، ووجدناه بالأمس، وفي المرحلة الثالثة تم انتشال القاطرة من المياه في عملية معقدة وليست سهلة على الإطلاق، لأن الأعماق كبيرة تصل إلى 27 متر، والغواصون كانوا ينزلون إلى هذه الأعماق أكثر من مرة لتنفيذ العملية واستخراج القاطرة كاملة، وفي مثل هذه الحالات يتم تقطيع القاطرات كاملة تحت المياه".

وتابع، أن المهندسين والغواصين الموجودين في الهيئة يكنون حبا كبيرا لمصر وللهيئة وهو جعلهم يعملون في أعماق أكبر من الأعماق الذين يعملون بها حتى تنجح العملية، وكانوا يعملون من السادسة صباحا حتى العاشرة والحادية عشرة مساء إلى أن تمت عملية الانتشال كاملة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس: "من إجراءات الإنقاذ هو أن نقوم بالتأمين الملاحي بحيث لا يؤثر مكان الحادث على السفن التي تعبر القناة، فعندما غرقت القاطرة أصبح العمق في مكان الحادث أقل من العمق المفروض".

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