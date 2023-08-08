أسامة ربيع: أشكر غواصي قناة السويس على نجاح انتشال القاطرة فهد.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس، تعقيبا على إعلان القناة نجاح انتشال القاطرة فهد، إن العملية لم تكن سهلة، والرافعة كانت على عمق 27 مترا.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي": "لكي نوصل غواصين على هذا العمق كانت عملية في منتهى الصعوبة، وأشكر الناس التي اشتغلت".

وأكمل أسامة ربيع، أن الغواصين بذلوا مجهودا جبارا في انتشال الغواصة، وقاموا بأكثر من غطسة في اليوم الواحد، وانتشال الغواصة سليمة من العمليات الصعبة في عملية الإنقاذ".

وأضاف، أنه سيتم معاينة القاطرة فور خروجها من قناة السويس.

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