محمد علي خير: الحكومة لازم تخف إيدها شوية عن المواطنين

قال الإعلامي محمد علي خير، إن الحكومة لازم "تخف إيدها شوية" لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مضيفا : "فيه قرارات بتزود التضخم زي رفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء، وكمان زيادة تذاكر المترو وارتفاع سعر الدولار في الجهاز المصرفي".

قرارات تسهم في زيادة التضخم

وأضاف "علي خير" خلال تقديمه برنامج "المصري أفندي" على قناة الشمس، أن شركات المحمول كمان بتطلب زيادة حوالي 20% رغم ان السوق في إيد 4 شركات فقط، مؤكدا أن بعض القرارات تسهم في زيادة معدلات التضخم، مثل رفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء وتذاكر المترو، إلى جانب ارتفاع سعر الدولار.

وضع قائمة تضم 10 سلع أساسية

واقترح "علي خير" وضع قائمة تضم 10 سلع أساسية يُحظر زيادة أسعارها دون الرجوع للجهات المختصة، مع ضرورة التصدي الحاسم للمحتكرين، لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.

ووصف "علي خير" التسعير في مصر بـ "هردابيسا" "على حد وصفه" بدون ضوابط واضحة، خاصة مع ضعف قدرة المستهلك، معربًا عن أمله أن الأوضاع تهدى والأسعار تستقر قريب.