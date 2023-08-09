بعد العروض الخليجية|محمد صلاح يتصدر عناوين الصحف البريطانية: «احتفظوا بفلوسكم واتركوا مو لنا»

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة رد فعل الصحافة البريطانية بعد العروض المالية الجبارة لإغراء محمد صلاح باللعب في الدوري السعودي.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: احتفظوا بفلوسكم واتركوا لنا مو صلاح هذا عنوان الصحافة البريطانية بعد العروض المالية الجبارة لإغراء محمد صلاح باللعب في الدوري السعودي وبالأخص في اتحاد جدة بجوار كريم بنزيمة.

وارتبط اسم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، مؤخرا، بعدد من الأندية السعودية وعلى رأسها نادي اتحاد جدة، الذي أبدى رغبته في التعاقد مع الفرعون المصري ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

ودخل نادي الاتحاد السعودي في مفاوضات جادة مع نادي ليفربول الإنجليزي، من أجل الاتفاق على الحصول على خدمات محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويحاول مسؤولو الاتحاد السعودي إقناع محمد صلاح بالانضمام لـ فابينيو في قلعة النمور، بدءًا من الموسم المقبل، في ظل رغبة الأندية السعودية في استكمال مشروع الدوري السعودي بضم أبرز نجوم العالم في كرة القدم.

عرض خيالي لضم محمد صلاح

وفقا لمصادر صحيفة الرياضية السعودية، فإن نادي الاتحاد عرض 180 مليون يورو لصلاح في عقد لمدة موسمين بجانب دفع 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده من ناديه ليفربول الإنجليزي.

بدوره أكد المعلق التونسي رؤوف خليف، معلق قنوات SSC السعودية، في تصريحات نشرها موقع «سعودي سبورت»، أن محمد صلاح قد ينتقل لصفوف اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشار المعلق التونسي إلى أن هناك مفاوضات جارية بين محمد صلاح واتحاد جدة في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى مشروع الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري.

بدوره أطلق جمهور النصر السعودي، حملة على تويتر للمطالبة بضم صلاح، حيث تم تدشين هاشتاج بعنوان "خلصوا مع صلاح للنصر" لمطالبة المسئولين في صندوق الاستثمارات السعودي بضم النجم المصري ليُزامل رونالدو وماني.