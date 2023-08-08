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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الفرعون المصري حسمها.. محمد صلاح يريد اللعب في هذا النادي

محمد صلاح
محمد صلاح

ارتبط اسم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، مؤخرا، بعدد من الأندية السعودية وعلى رأسها نادي اتحاد جدة، الذي أبدى رغبته في التعاقد مع الفرعون المصري ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

ودخل نادي الاتحاد السعودي في مفاوضات جادة مع نادي ليفربول الإنجليزي، من أجل الاتفاق على الحصول على خدمات محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويحاول مسؤولو الاتحاد السعودي إقناع محمد صلاح بالانضمام لـ فابينيو في قلعة النمور، بدءًا من الموسم المقبل، في ظل رغبة الأندية السعودية في استكمال مشروع الدوري السعودي بضم أبرز نجوم العالم في كرة القدم.

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عرض خيالي لضم محمد صلاح

وفقا لمصادر صحيفة الرياضية السعودية، فإن نادي الاتحاد عرض 180 مليون يورو لصلاح في عقد لمدة موسمين بجانب دفع 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده من ناديه ليفربول الإنجليزي.

بدوره أكد المعلق التونسي رؤوف خليف، معلق قنوات SSC السعودية، في تصريحات نشرها موقع «سعودي سبورت»، أن محمد صلاح قد ينتقل لصفوف اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشار المعلق التونسي إلى أن هناك مفاوضات جارية بين محمد صلاح واتحاد جدة في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى مشروع الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري.

بدوره أطلق جمهور النصر السعودي، حملة على تويتر للمطالبة بضم صلاح، حيث تم تدشين هاشتاج بعنوان "خلصوا مع صلاح للنصر" لمطالبة المسؤولين في صندوق الاستثمارات السعودي بضم النجم المصري ليُزامل رونالدو وماني.

هل يرحل صلاح عن ليفربول؟

لم يتم حسم هذه العروض حتى الآن من قبل النجم المصري محمد صلاح، سواء عرض النصر أو الاتحاد وغيرها من العروض الخليجية والأوروبية.

وأخبر النجم المصري البالغ من العمر 31 سنة، صندوق الاستثمارات السعودي، بـ"رفضه" فكرة اللعب في دوري روشن السعودي "نهائيًا".

ونقلت صحيفة "الميدان الرياضي"، عن مصادر مقربة من محمد صلاح، بأن اللاعب قرر "الاعتزال"، داخل صفوف ليفربول، مغلقًا الباب أمام الانتقال إلى السعودية أو أي فريقٍ أوروبي آخر.

وكشفت المصادر، عن أن صلاح، يرغب في استكمال مسلسل نجاحاته مع العملاق الإنجليزي؛ لمواسم أخرى قادمة، بل والاعتزال داخل جدران الأنفيلد، إن أمكن ذلك.

جدير بالذكر أن محمد صلاح، يلعب في صفوف ليفربول منذ صيف 2017، عندما انتقل إليه قادمًا من نادي روما الإيطالي، مسجلًا 186 هدفًا وصانعًا 79 آخرين، خلال 305 مباريات رسمية في مختلف المسابقات، منذ ذلك الوقت.

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