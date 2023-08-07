بعد عرض الدوري السعودي | ليفربول يحسم مصير محمد صلاح .. تفاصيل مثيرة

أكد جيمس بيرس الصحفي بـ جريدة ذا أثليتيك الإنجليزية، أن ليفربول ليس لديه أي نية للتخلي عن الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف الريدز.

وقال جيمس في فيديو خاص لـ الريمونتادا على قناة المحور: "هناك بالفعل اهتمام سعودي كبير بمحمد صلاح، وتم عرض عليه 155 مليون جنيه لمدة موسمين كراتب في السعودية"

وأضاف: "ليس هناك نية من مسؤولي ليفربول في بيع صلاح، فهو عنصر أساسي في تشكيل ليفربول ولا يزال قادرا على العطاء ويقدم الكثير لذلك لا يمكن الاستغناء عنه"

واختتم: "رحيل هندرسون وفابينهو، إلى الدوري السعودي، كان كافيا بالنسبة لليفربول"

