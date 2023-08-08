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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مينتاليتي محمد صلاح.. لماذا رفض الفرعون 6 مليارات جنيه من الدوري السعودي؟

محمد صلاح
محمد صلاح

أثار عرض نادي اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ضجة واسعة خلال الساعات الماضية.

صحيفة “الرياضية” السعودية، ذكرت أن اتحاد جدة قدم عرضا لـ محمد صلاح بقيمة 180 مليون يورو (أي ما يعادل أكثر من 6 مليار جنيه مصري) لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده من ناديه ليفربول الإنجليزي.

ونفى رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري شائعات اقتراب محمد صلاح من الدوري السعودي، إذ كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" إذا كنا فكرنا في مغادرة ليفربول هذا العام ما كنا جددنا العقد الصيف الماضي".

وأضاف:" محمد صلاح لا يزال ملتزما مع النادي".

أسباب دفعت محمد صلاح لرفض الانضمام للدوري السعودي

وعلى المدى القصير، يبدو انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي شبه مستحيل، حيث جدد النجم المصري عقده “مؤخرا” مع الريدز حتى 30 يونيو من عام 2025، كما أن محمد صلاح لا يزال في قمة مستواه ونجم ليفربول الأول، ومن الصعب أن يتخلى عنها النادي الإنجليزي بعدما كسر سقف العقود من أجل الاحتفاظ بخدماته، عكس كريستيانو رونالدو الذي انضم للنصر السعودي في سن الـ 37 عاما، وخسر مكانته أساسيا في فريقه السابق (مانشستر يونايتد)، وأيضا مع منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم 2022، وأغلقت الأندية الأوروبية الكبيرة أبوابها في وجهه.

موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي، ذكر “مؤخرا” أن محمد صلاح مستمر مع ليفربول في الموسم المقبل، رغم الاهتمام السعودي بضمه.

وأوضح أن محمد صلاح - البالغ من العمر 31 عامًا -  قرر البقاء في أنفيلد موسم 2023/24، على الرغم من فشل ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأشار إلى أن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي مستقبلا لا يزال محتملا، رغم الرفض هذا الصيف.

محمد صلاح ذكر في وقت سابق أن العقلية “مينتاليتي” هي السبب الرئيسي في وصوله نحو العالمية، وهو ما يفقتده عدد كبير من لاعبي الدوري المصري.

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