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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة تفقدية لمدير التموين بشمال سيناء على أسواق بئر العبد

المرور على مستودع
المرور على مستودع الدقيق ببئر العبد

تفقدت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء ، الحالة التموينية بدائرة مدينة بئر العبد،  وبرفقتها الاجهزه الرقابية بالمديرية وإدارة تموين بئرالعبد ،فى إطار المتابعات التى تقوم بها مديرية تموين شمال سيناء ،تنفيذا لتكليفات الدكتور على مصلحي وزير التموين، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ.

 

البدالين التموينيين:

 

حيث قامت بالمرور علي الأسواق ومستودعات الدقيق والبدالين التموينيين  والمحلات التجارية لمراقبة أسعار السلع واعلانها في مكان واضح أمام المواطنين حماية للمستهلك..كما  التقت بعدد من التجار  أثناء الجولة، وذلك لمعرفة احتياجاتهم  ومطالب البدالين  التموينيين بمدينة بئر العبد وقراها.

 وأصدارت التعليمات اللازمة بشأن الشحن على ماكينات الدقيق بالنسبة للمستودعات.. حيث انه تم الغاء الصرف الورقه تماما لحصص الدقيق الخاصة بالتجار فى جميع أرجاء المحافظة وذلك تحقيقا لصالح المواطنين وأحكام الرقابة على تداول سلعة الدقيق فى المحافظة.

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