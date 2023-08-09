بالأبيض.. فرح الزاهد تخطف أنظار الجمهور بجمالها

خطفت الفنانة فرح الزاهد أنظار جمهورها في احدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي“انستجرام”





و ظهرت فرح الزاهد بإطلالة جذابة أنيقة مرتدية فستان طويل باللون الابيض ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.





فرح الزاهد والبطة الصفرا

وطرح الفنان محمد عبد الرحمن توتا، البوستر الرسمي لفيلم “البطة الصفرا”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصلالاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق محمد عبدالرحمن على البوستر، قائلا: “توكلنا علي الله انتظرونا فيلم البطة الصفرا قريبًا بجميع دور العرض”.

وانتهى صناع فيلم “البطة الصفرا” من تسجيل ثلاث أغانٍ خاصة بالفيلم سيتم طرحها كمواد دعائية للفيلم، بالإضافةلوجودها ضمن أحداثه.

الأغاني الثلاثة كلها من كلمات مصطفى البرنس، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

الأغاني الثلاثة بأصوات النجوم عبد الباسط حمودة وأحمد أمين، وهو أحد ضيوف الشرف بالعمل، والأغنية الثالثةللمطرب الصاعد أحمد الخطيب.

وانتهى المخرج عصام نصار من تصوير الفيلم منذ أسبوعين.

ويلعب بطولة فيلم “البطة الصفرا”، النجوم محمد عبد الرحمن وغادة عادل، بالاشتراك مع الفنانين محمود حافظ وفرحالزاهد وإبرام سمير وحسن أبو الروس وأحمد طلعت.