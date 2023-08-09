انطلاق فعاليات المدرسة الصيفية للتدريب على علوم الترميم بالمتحف القومي للحضارة المصري

كشفت فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة للادارة والتشغيل، تفاصيل بدء فعاليات المدرسة الصيفية للتدريب على علوم الصيانة والترميم بالمتحف القومي للحضارة المصري.

وأضاف فيروز فكري، في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح ، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، اليوم الأربعاء ، أن ذلك بمشاركة 25 متدربا وباحثا من مختلف تخصصات الترميم والآثار والعلوم من مصر ومختلف دول العالم.

وأوضحت فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة للادارة والتشغيل، أنه من المقرر أن تستمر فعالياتها لمدة أسبوعين في الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الحالي، وسط مشاركة محلية ودولية من المتخصصين بمجال الترميم والآثار والعلوم، وطلاب وخريجين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بوزارة السياحة والآثار.



وتابعت فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة للادارة والتشغيل، أنه يتم تحت إشراف مجموعة من الكوادر البشرية المؤهلة في نشر العلم والمعرفة النظرية والتطبيقية في مجال علوم صيانة وترميم الآثار على المستوى الإقليمي والدولي.



