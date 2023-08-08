عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء فعاليات المدرسة الصيفية للتدريب على علوم الصيانة والترميم بالمتحف القومي للحضارة

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة

تحت عنوان " المدرسة الصيفية للتدريب في علوم الصيانة والترميم"، ينظم مركز صيانة وترميم الآثار بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، المدرسة الصيفية للتدريب، وذلك بمشاركة 25 متدربا وباحثا من مختلف تخصصات الترميم و الآثار والعلوم من مصر ومختلف دول العالم.
 

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن ذلك يأتي في إطار الفعاليات والندوات والمحاضرات التي ينظمها المتحف باستمرار كمؤسسة ثقافية وتعليمية وحضارية، وحرصه على تحقيق التواصل بين شباب الباحثين  من مختلف دول العالم بهدف تبادل الخبرات وتطوير المهارة، وتفعيلًا لدوره الرائد محليا وعالميا واستمراراً لمنهجية مركز الترميم بالمتحف وما يحويه من كوادر بشرية مؤهلة في نشر العلم والمعرفة النظرية والتطبيقية في مجال علوم صيانة وترميم الآثار على المستوى الإقليمي والدولي. 

 

وافتتح فعاليات المدرسة، الدكتور ميسرة عبد الله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية، والمقامة بمركز ترميم الآثار بالمتحف، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تستمر فعالياتها لمدة أسبوعين في الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الحالي، وسط مشاركة محلية ودولية من المتخصصين بمجال الترميم والآثار والعلوم، وطلاب وخريجين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بوزارة السياحة والآثار، و تحت إشراف مجموعة من الكوادر البشرية المؤهلة في نشر العلم والمعرفة النظرية والتطبيقية في مجال علوم صيانة وترميم الآثار على المستوى الإقليمي والدولي.

 

ومن جانبه قال الأستاذ محمد عبد الشافي مدير مركز الترميم والصيانة بالمتحف إن تنظيم المدرسة الصيفية  للتدريب في علوم الترميم يأتي انطلاقاً من الدور العلمي لمركز الترميم في كونه مركزاَ للبحث العلمي لما يحويه من معامل متخصصة للترميم ومعامل أخري علمية مركزية لفحص وتحليل الآثار فضلا عن الكوادر البشرية التي تعمل به، وإستمراراً لتنفيذ استراتيجية مركز الترميم بشأن ثقل خبرات العاملين بالمركز.

 

وأشارت الأستاذة سمر سامي المدير الفني لمركز الترميم، بأن المدرسة الصيفية  تتضمن سلسلة من المحاضرات النظرية والتطبيق العملي في فحص وتحليل الآثار وأحدث أساليب التعقيم الحشري داخل وحدة الانوكسيا وكيفية عمل كبسولة النيتروجين، المكافحة الميكروبية للقطع المصابة، وتطبيقات معمل بحوث الحياة القديمة DNA، باستخدام أحدث تقنيات فحص وتحليل الآثار بإستخدام الأساليب غير المتلفة، ومحاضرات في علم النباتات الأثرية ودراسة البقايا العظيمة وكذلك تطبيقات الميكروسكوبات المختلفة في فحص القطع الأثرية بمشاركة عدد من الكوادر العلمية المتميزة بمركز الترميم.

 

وأضاف الأستاذ محمد وحيد المدير التنفيذي لمركز الترميم، بأن التدريب سيشمل أيضاً التطبيق العملي على أحدث الطرق المستخدمة في صيانة وترميم الآثار، بدءاً من دخولها إلى منطقة إستقبال الآثار، وذلك لتدريب المشاركين على كيفية إستقبال القطع الأثرية والتعامل معها وفض تغليفها وفحصها وإعداد تقارير الحالة الخاصة بها، مع تطبيق اجراءات الإسعافات الأولية لها وصولاً بها إلى المعامل المتخصصة، وذلك تطبيقاً على نماذج من الآثار العضوية مثل الأخشاب والمخطوطات والبردي والنسيج والسلال، وكذلك كيفية التعامل مع المومياوات في وحدة دراسة وترميم المومياوات، وأساليب ترميم الآثار الغير عضوية مثل المعادن والزجاج والفخار والآثار الحجرية. 

IMG-20230808-WA0011
IMG-20230808-WA0011
IMG-20230808-WA0014
IMG-20230808-WA0014
IMG-20230808-WA0017
IMG-20230808-WA0017
IMG-20230808-WA0012
IMG-20230808-WA0012
IMG-20230808-WA0018
IMG-20230808-WA0018
IMG-20230808-WA0019
IMG-20230808-WA0019
IMG-20230808-WA0016
IMG-20230808-WA0016
IMG-20230808-WA0013
IMG-20230808-WA0013
IMG-20230808-WA0015
IMG-20230808-WA0015
علوم الصيانة والترميم المتحف القومي للحضارة المصرية المتحف القومي للحضارة الترميم الدكتور أحمد غنيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

أدوية صرع وتخدير.. الطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية طبيب الساحل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟

السجائر هتنزل امتى؟ مفاجأة مدوية للمدخنين.. وهذه الأسعار الرسمية

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

ترشيحاتنا

سريع الانتشار.. متحور جديد من كورونا يثير القلق عالميا |فيديو

رد صادم من قائد فاجنر على تصريحات أمريكا بشأن تدخل قواته بالنيجر

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

50 قذيفة وطائرات مسيرة.. هجوم مكثف من القوات الأوكرانية على بيلجورود الروسية

وزير التنمية المحلية يتابع ترشيد استهلاك الكهرباء بمحافظة المنوفية

بعد كارثة كورونا.. تحرك عاجل من بريطانيا لمواجهة وباء المرض X

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يليق بالقرآن| شاهد تفاصيل واقعة إلقاء النُقطة على قارئ شهير

هاجمته سمكة قرش وقناديل البحر.. صياد أمريكي يصارع الموت لمدة 38 ساعة

فيديو يرصد عملية التخلص من مئات الدجاج النافق يثير زعرا في بريطانيا

تعرفى على صفات الشريك التوكسيك.. يجب الابتعاد فورا

فيديو

مراتي طلعت راجل .. تفاصيل مثيرة في واقعة عروس البحيرة.. فيديو

متحور جديد من فيروس كورونا يهدد العالم| أعراضه غريبه وينتشر بسرعة

بعد تهديدها بالتدخل لإنهاء انقلاب النيجر.. تعرف على قدرات مجموعة "إيكواس"

500 جنيه.. مفاجأة غريبة في أسعار الذهب وتفاصيل حول الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ