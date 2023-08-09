في مكان صادم.. صيني يحاول تهريب 14 ثعبانا من الجمارك|صور

ألقت سلطات الجمارك الصينية ، القبض على رجل حاول تهريب 14 ثعبانا عبر الحدود بين البر الرئيسي للصين وهونج كونج.

وكشفت السلطات، أنه من بين الـ 14 ثعبانا ومنهم 3 أنواع مدرجين في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، سقط أحد الثعابين من بنطلون الرجل الصيني الذي كان يتجنب النظر إلى ضباط الجمارك.

وأوضحت السلطات أن الرجل بدا متوترا مما دفع رجال الجمارك إلى تفتيشه بجانب متعلقاته حيث عثروا على الـ 14 ثعبانا ملفوفين في جوارب قطنية بثيابه.

ثعابين

وفقا لما ذكرته صحيفة “مترو” البريطانية، فإنه بعد القبض على الثعابين وضع ضباط الجمارك الـ 14 ثعبانا في حاويات بلاستيكية لتسليمهم إلى السلطات المختصة الموجودة على الحدود.

ولم يُعرف بعد ما وجه الاتهام إلى الرجل الذي قام بتهريب الثعابين عبر الحدود أو ما إذا كانت قد وجهت إليه أي تهم بشأن عملية التهريب التي قام بها.

وتنص القوانين في الصين أن أي حيوانات يتم نقلها داخل وخارج البلاد يجب فحصها ووضعها في الحجر الصحي قبل الإفراج عنها بشكل قانوني.

ويعني هذا أن الثعابين الـ 14 الذين حاول الرجل تهربيهم عبر الحدود كن بحاجة إلى حجر صحي وتفتيش لاحق للتحقق من بإصابتهم بأمراض من عدمه.

صيني يحاول تهريب 14 ثعبانا من الجمارك