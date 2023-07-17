كأنها لعبة.. فيديو لطفلة تدخل على عائلتها بـ أفعى يثير الرعب

أثار مقطع فيديو مرعب لطفلة تبدو هندية تمسك بـ أفعي في يدها بينما تدخل أحد الغرف التي تجلس فيها أفراد من عائلتها حالة من الرعب بين الآلاف ممن شاهدوه عبر تطبيق الفيديوهات “انستجرام”.

ظهرت الطفلة الصغيرة تحمل الأفعى من ذيلها في يدها وسط جو من الطمأنينة والرضا والسعادة كما يظهرعليها ثم تدخل على أفراد عائلتها ومنهن امرأة تحمل رضعيها وتصاب بحالة من الرعب حتي يأتي شخص من خلف الطفلة ويقوم بسحب الطفلة من يدها الأخرى للخلف وسط حالة من الذهول التي تصيب الحاضرين.

تعليقات متعددة

وكانت معظم التعليقات تدور حول: “الطفلة تعامل الأفعى وكأنها لعبة!”، “يجدر التفكير في مدى أمان السماح لمثل هذا الطفل الصغير بالتعامل مع أفعي”، “يمكن أن يكون الزاحف قد تسبب في ضرر جسيم للطفل أو الأشخاص الموجودين هناك أيضا”.

وأضاف أشخاص آخريين حول مقطع الفيديو: “الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الطريقة التي تُعامل بها الأفعى أو بالأحرى قول سوء المعاملة”، “إنه كائن حي ولا يستحق أن يستخدم مثل لعبة”.

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