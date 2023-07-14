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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ثعبان ضخم يثير رعب صائديه.. شاهد

قاومهما بشراسة ويحمله
قاومهما بشراسة ويحمله شخصان.. طول ثعبان يثير رعبا لصائديه

وثق مقطع فيديو لحظات مرعبة يقوم فيها صائدي ثعابين بالسيطرة على الزاحف الخطير في محمية بيج سيبريس الوطنية في نابولي، جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية. 

بلغ وزن الثعبان البورمي الذي سيطر عليه كل من  الصائد جيك واليري، وهما ثنائي معروف باسم "جلاديز بويز" 125 رطلا، وطوله 19 قدما محطا بذلك رقما قياسا. 

ثعبان يثير رعبا لصائديه

يظهر مقطع الفيديو صائد الثعابين جيك البالغ من العمر 22 عاما يصارع الثعبان الضخم من أجل ترويضه ساقطا على الأرض وممسكا الثعبان من رقبته.

ولم يستسلم الثعبان، كما يبين مقطع الفيديو بسهولة حيث يفتح فكه بقوة محاولا غرس أسنانه في جسد الصياد. 

ولحسن الحظ ، تصادف وجود زميل صياد الثعبان في مكان قريب حيث تمكن من إنقاذ جيك من مصير مروع.

الثعبان مع صائديه 
الثعبان البورمي 
الثعبان البورمي 

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لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا 

فيديو لحظات مرعبة ثعابين فلوريدا الثعبان البورمي

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