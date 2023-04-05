تفاجأ به بارتفاع 11 ألف قدم.. طيار يكتشف ثعبان كوبرا بقمرة القيادة

كانت حياة الطيار رودولف إيراسموس في خطر محتمل حيث انزلق الثعبان القاتل على ظهره في الهواء، وحينها لاحظ الطيار الجنوب أفريقي وجود راكب إضافي على طائرته على ارتفاع 11000 قدم في الجو.

وعندما أدرك إيراسموس، أن الراكب الإضافي ليس إنسانًا، وجد الكوبرا تنزلق تحت مقعده، وذلك وفقا لروايته التي نشرتها صحيفة bbc البريطانية، وقال: "لكي أكون صادقًا حقًا ، يبدو الأمر كما لو أن عقلي لم يسجل ما يجري".

وأضاف: "لقد كانت لحظة من الرهبة، وفي البداية شعرت بالبرد على ظهري وظننت في البداية أنها زجاجة الماء الخاصة بي، وشعرت بهذا الإحساس الرائع، نوعًا ما، وهو يزحف على قميصي، وكنت معتقدًا أنه ربما لم أغلق الزجاجة بشكل صحيح وربما كان الماء يتساقط على قميصي، ولكن عندما استدرت إلى اليسار ونظرت إلى أسفل رأيت الكوبرا تنحسر رأسها إلى الوراء تحت المقعد".

ثم قام بهبوط اضطراري في رحلته من بلومفونتين إلى بريتوريا، حيث كانت الطائرة الخاصة، وهي من طراز بيتشكرافت بارون 58، تقل أربعة ركاب بالإضافة إلى الثعبان.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن لدغة من كوبرا الكوبرا مميتة ويمكن أن تقتل شخصًا ما في 30 دقيقة فقط ، لذلك لا يريد أن يسبب الذعر، ويقول إيراسموس إنه فكر مليًا قبل أن يخبر بهدوء من كانوا على متنها أن هناك مسافرًا إضافيًا غير مرغوب فيه، فقد كان أيضًا خائفًا جدًا من أن الثعبان قد ذهب إلى الخلف ويسبب ذعرا جماعيا.

وعادة ما تتطلب لدغة ثعبان الإقامة في المستشفى طوال الليل بالإضافة إلى دواء لمحاربة السم، وفي النهاية الأمر، قرر إخبار الركاب وقال: "لقد أبلغت الركاب: اسمعوا أن الأفعى داخل الطائرة، إنها أسفل مقعدي ، لذلك دعونا نحاول النزول إلى الأرض بأسرع ما يمكن ".

وعن رد فعل الركاب، وصف إيراسموس لحظة صمت مطلق: "يمكنك سماع قطرة إبرة وأعتقد أن الجميع تجمدوا للحظة أو اثنتين"، وجدير بالذكر أنه يتم تدريب الطيارين على الكثير من السيناريوهات، ولكن بالتأكيد ليس للتعامل مع الثعابين في قمرة القيادة ، كما قال، وقال لبي بي سي، إن الذعر كان سيجعل الوضع أسوأ.

وهبطت الطائرة اضطراريا في مدينة ويلكوم، ومع ذلك ، فإن وجود الثعبان ، على الرغم من صدمته، لم يكن مفاجأة كاملة، فقد قال شخصان يعملان في نادي وورسيستر للطيران، حيث أقلعت الطائرة لأول مرة، إنهما شاهدا في وقت سابق زاحفًا يحتمي تحت الطائرة، ولقد حاولوا "الاستيلاء عليها"، لكن دون جدوى.

وقال السيد إيراسموس، إنه حاول العثور على الأفعى قبل الصعود على متن الطائرة مع ركابه، ولكن لسوء الحظ لم تكن موجودة، لذلك افترضنا جميعًا بأمان أنه يجب أن يكون قد زحف طوال الليل أو في وقت سابق من صباح ذلك اليوم ".

لا يزال الراكب المنزلق مفقودًا ، حيث لم يعثر عليه المهندسون الذين قاموا بعد ذلك بتجريد الطائرة، وتم الترحيب بالسيد إيراسموس كبطل ، حيث أشاد مفوض الطيران المدني في جنوب إفريقيا ، بوبي خوسا ، بـ "طائرته الرائعة التي أنقذت بالفعل جميع الأرواح على متنها".