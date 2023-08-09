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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن التصالح مع أردوغان وعودة اللاجئين.. تصريحات عاجلة للرئيس السوري

بشار الأسد
بشار الأسد

قال رئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاربعاء، إن التنحي عن السلطة لم يكن مطروحا على الإطلاق لأنه سيكون هروبا بسبب الحرب.

وأضاف الأسد  في لقاء مع سكاى نيوز عربية، أن صورة الحرب تمنع أي مستثمر من القدوم للتعامل مع السوق السورية، لافتا إلى أن  المعارضة التي أعترف بها هي المعارضة المصنّعة محليا لا المصنعة خارجيا.

وتابع الأسد: "تمكنا بعدة طرق من تجاوز قانون قيصر وهو ليس العقبة الأكبر"، لافتا إلى أن العقبة الأكبر أمامنا هي تدمير البنية التحتية من قبل الإرهابيين.

وأشار الرئيس السوري إلى أن جامعة الدول العربية لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي.

وعلى جانب آخر، قال الأسد إن هناك سيناريوهات لخلق حالة من الرعب في سوريا مثلما حدث مع القذافي وصدام حسين، مشيرا إلى أن الدول التي خلقت الفوضى في سوريا هي التي تتحمل مسؤولية تجارة المخدرات.

كمال قال الرئيس السوري، إن التحدي الأبرز أمام عودة اللاجئين هو البنية التحتية التي دمّرها الإرهاب، لافتا إلى أن الإرهاب في سوريا صناعة تركية.

وأضاف أن هدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الجلوس معي هو شرعنة وجود الاحتلال التركي في سوريا، مشيرا إلى أنه لن يتم اللقاء مع أردوغان تحت شروطه.

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