عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشار الأسد يلقي خطابا في ذكرى تأسيس الجيش العربي السوري

بشار الأسد
بشار الأسد

وجه الرئيس السوري  الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة كلمة إلى رجال القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري.


وقال الأسد في كلمته - وفق وكالة الأنباء السورية - ” رجال قواتنا المسلحة الباسلة.. أحييكم تحية الفخر والاعتزاز في عيدكم الثامن والسبعين، وأنتم تثبتون عاماً بعد عام أنكم حملة الأمانة وحماة الحاضر والمستقبل، والمؤتمنون على ماضي الأجداد الزاخر بمواقف الشمم والكبرياء.

وأضاف : كنتم وستبقون أمل الشرفاء والأحرار، ومضرب المثل في البطولة والإقدام، أذهلتم العدو قبل الصديق بعزمكم وانتمائكم، وسطرتم ببطولاتكم وتضحياتكم صفحات مشرفة تضاف إلى سجل جيشنا العريق.

وتابع : وها أنتم اليوم وكما عهدكم أبناء سورية الإباء تواصلون العمل والبذل والعطاء، مدركين حجم التحديات التي تواجه الوطن بما تملكونه من وعي عال وإحساس كبير بالمسؤولية الملقاة على عاتقكم، فتحية لكم ضباطاً وصف ضباط وأفراداً في مواقعكم وثكناتكم ومعسكراتكم، ولتكن دماء شهدائنا وجراحنا دليل عملكم ومنارة دربكم حتى تحقيق الانتصار.

وأردف : يا رجال العزم والصلابة… فلنعمل معاً على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن كي يستعيد عافيته وألقه، وتعود الحياة الطبيعية إلى سائر بقاعه فتغدو وكما كانت على الدوام عامرة بالخير والعطاء.

واستكمل : وبما أن القوات المسلحة هي ضمانة الأمن وركيزة الاستقرار فإن الواجب يحتم عليكم أن تظلوا دائماً في أتم الاستعداد والجهوزية كل في موقعه ومكان عمله، في ظل التحديات الجسام وعلى مختلف الصعد لينهض الوطن من جديد بكم أيها الميامين، وبأبناء شعبنا الصامد والعاشق لوطنه والذي يعبر عن أصالته وانتمائه في كل مجال من مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وواصل : يا أبناءنا الميامين ويا رفاق العقيدة والسلاح… يحق لنا بعد سنوات الحرب الطويلة والمضنية أن نفخر بصمودنا الذي ما كان ليتحقق لولا توفر المقومات الكفيلة بالصمود، والتي تشكل قواتنا المسلحة أبرزها وأرقاها أنموذجاً، ويحق لنا -أيها الأبطال الميامين – أن نفخر بانتصارنا الذي سطرته بطولاتكم وتضحياتكم ودماء شهدائنا الأبرار وجرحانا الشجعان الذين عمدوا تراب الوطن وصانوا طهره بعد أن دنسته جرائم الإرهاب وأحقاده، ومن هنا فإن قواتنا المسلحة الباسلة ستبقى دائماً موضع الرعاية والاهتمام على مختلف الصعد والاتجاهات بما يضمن تنفيذ المهام الموكلة بكل نجاح خدمة للوطن وضمانا لمستقبل أبنائه.

وأتم : أيها الرجال الأباة.. إن وطناً كسورية يستحق من أبنائه البذل والفداء والجهد والعطاء كي يكون دائماً في الموقع والمكانة التي تليق بتاريخه ودوره المحوري، فلنضع حب الوطن نصب العين دائماً وليكن الانتماء لترابه والوفاء لشهدائه وجرحاه والدفاع عن حقوقه وقضاياه بوصلة عملنا في كل زمان ومكان.

الرئيس السيسي يهنئ بشار الأسد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

قبيل سفره إلى القاهرة.. بشار الأسد يلتقي مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة العربية

بشار الأسد سوريا القوات المسلحة القائد العام الرئيس السوري الجيش العربي السوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي يتمسك بفسخ عقده ووكيله يتواصل مع الزمالك

بسبب السوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن إمام عاشور

بسبب الشماتة في وفاة نجل حسن يوسف..شقيقة وجدي العربي: مايستاهلش يكون أخويا

جلسة الخطيب مع سعد سمير في زايد تنهي علاقته بالأهلي

ذروة الصيف.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجات ارتفاع درجات الحرارة

فرص الزمالك لبلوغ ربع نهائي البطولة العربية.. والخسارة أمام النصر السعودي «ممنوعة»

بدأت تبوظ.. مرتضى منصور: قررت انسحاب الزمالك من البطولة العربية وتراجعت| تفاصيل

رحلة البرتغال.. علي لطفي يكشف كواليس مثيرة في انتقال كهربا إلى الأهلي

موضوعات متعلقة

سوريا.. قتيل و15 جريحا حصيلة أولية لانفجار السيدة زينب

سوريا.. اندلاع حرائق في مناطق شاسعة بريف اللاذقية

ترشيحاتنا

محلل اقتصادى يتوقع تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المنتظر من المركزى

أوكرانيا تعلن إحباط محاولة روسية لاقتحام أراضيها من الحدود الشمالية

طلاق رايح جاي.. انفصال بلوجر شهيرة عن زوجها مصمم الأزياء يثير الجدل

مهندس بدرجة "حلواني".. طلبة فقد عمله فحول سيارته لمحل بيع حلويات

تراجع الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

ظاهرة أسرية تحدث بعد نتيجة الثانوية خطرها كارثي.. دار الإفتاء تكشف عنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مساعد رقمي يكشف مكان أشهر زوجين في هوليوود خلال عطلتهما

بعد إثارته للجدل.. الكشف عن حقيقة جسم معدني غريب بـ أستراليا

ارتفاع جنوني بدرجات الحرارة.. ماذا قالت الأرصاد عن أكثر شهور السنة سخونة؟

لو عايش كان إداك 100 قلم| هجوم على فنان لشماتته بوفاة نجل حسن يوسف

فيديو

معايير عالمية.. رئيس الوزراء يتابع عروض عالمية لـ مدينة مصر للألعاب الأوليمبية/فيديوجراف

اعتزل فى سن19 عاما.. مغامرات محمد رياض مع كرة القدم وسر ابتعاده وعلاقته بهادى خشبة

أنا غير محمد يا أونكل.. هكذا خدع مروان الشوربجي اتحاد الاسكواش وهذه رسالته الأخيرة

موقفك من كليات القمة.. بالأرقام الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ