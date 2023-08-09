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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الطباعة: الدولار وارتفاع أسعار الورق وراء زيادة الكتب الخارجية

غرفة الطباعة
غرفة الطباعة

اكد أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات سابقا،  ارتفاع أسعار الكتب الخارجية  خلال  هذا الموسم الدراسي مقارنة بالعام الدراسي الماضي.

واشار جابر فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" الي أن هذا يرجع  إلي عدد من المتغيرات تتمثل في  ارتفاع سعر الدولار مما بالطبع يؤثر علي اسعار كافة مستلزمات الإنتاج فضلا  عن ارتفاع  أسعار ورق الطبع المستخدم في طباعة الكتب الخارجية.لافتا الي انه يتم استيراد ورق الطبع من الخارج.

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وأشار إلي  أن أسعار  ورق الطبع شهدت ارتفاعا بنسبة 100٪ مقارنة بالعام الماضي


ولفت إلى أن سعر الطن يصل قرابة 33 ألف جنيه بينما كان يصل العام الماضي إلى 18 ألف جنيه مما ساهم  في ارتفاع طباعة الكتب الخارجية مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

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