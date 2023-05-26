عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الطباعة والتغليف تشارك بجناح في معرض بروباك الأحد المقبل

غرفة الطباعة والتغليف
غرفة الطباعة والتغليف

تشارك غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات بجناح مميز في معرض ProPak والذي يقام خلال الفترة من 28 حتى 30 مايو 2023 بمركز مؤتمرات مصر - التجمع الخامس - قاعة 1، وذلك في إطار مشاركة الغرفة في كافة الفعاليات والأحداث المرتبطة بأنشطة الطباعة والتغليف وكذلك الأنشطة الاقتصادية الأخرى المرتبطة بمجال الطباعة والتغليف.


وأكدت غرفة صناعة الطباعة والتغليف في بيان لها اليوم ، أن معرض ProPak يجمع خبراء التصنيع والشركات المختلفة في مجال الصناعات الغذائية ومجالات الطباعة والتغليف بجانب عدد من الشركات الأجنبية ، الأمر الذي يجعل المعرض أحد أهم الأحداث التي تشارك فيها الغرفة.

مشاركة 100 شركة

ويشهد معرض بروباك في نسخته المرتقبة مشاركة قرابة 100 شركة عارضة من أكثر من 20 دولة بالإضافة إلى 9000 متخصص في مجال المشروبات والأغذية من أكثر من 56 دولة وهذا يتمثل فرصة كبيرة لشركات الطباعة والتغليف للتعرف على احدث ما توصل إليه المجتمع الصناعي من تقنيات التعبئة والتغليف.

الطباعة غرفة الطباعة اتحاد الصناعات التغليف شركات معرض ProPak

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

مصرع شخصين في انقلاب تروسيكل داخل ترعة بـ سمالوط المنيا

الكافيهات وبعض الأطعمة.. رسوم ضريبية جديدة على السلع والخدمات الترفيهية

أزمات الزمالك لا تنتهي.. صدمة جديدة قبل مواجهة رفاق رونالدو بالبطولة العربية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023 في مصر

جمع ثروته من استجداء المارة.. تفاصيل القبض على المتسول الثري| شاهد

ترشيحاتنا

من أجل مزاجهما.. أب وأم يحبسان طفلتهما داخل الحمام حتى توفيت ببريطانيا

حقيقة تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة لأقل من نصف بالموازنة العامة

صيغة عظيمة لـ الصلاة على النبي يوم الجمعة.. ثوابها يعدل مليون مرة

بدعوى تنفيذ عملية طعن.. مقتل فلسطيني برصاص مستوطن جنوبي الخليل

سعر قميص أحمد سعد الشفاف يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم خرافي

ضربة موجعة للدولار.. ربع اقتصاد العالم هرب للبريكس ومفاجأة بشأن العملة الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة رانيا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

مهرجان الكوكايين على روح بابلو إسكوبار.. ما حقيقة الصور المتداولة ؟

أبراج يشعرون بالغيرة من إنجازات الشركاء| تجنبهم فورا

لحمة غريبة.. شيف تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ