تفاصيل انفجار مصنعا للميكانيكا في روسيا.. فيديو

أُصيب 25 شخصًا، اليوم الأربعاء، إثر انفجار وقع في مصنع زاجورسك للميكانيكا الضوئية بالعاصمة الروسية موسكو.

وفي هذا السياق، قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إنّ المصادر الرسمية الروسية نفت ما جرى تداوله بشأن هجوم طائرة مسيّرة على مصنع زاجورسك المتخصص في صناعة العدسات الميكانيكية والطبية.

وأضاف "مشيك" خلال رسالة على الهواء لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم، أنّ المصنع يقع في منطقة سيرجيف بوساد، بالقرب من شمال شرق "موسكو".

وذكر أنّ الانفجار أسفر عن تطاير الزجاج في عدة منازل بالقرب من المصنع، وسبب الانفجار ليس طائرة دون طيار، وأن المعلومات الأولية تؤكد وجود خطأ تقني وراء حدوث الانفجار.

وفي الوقت الحالي، جرى الإعلان عن إخلاء كامل للمحطة، كما أنشأت سلطات المدينة خطًا ساخنًا، ولفت "مشيك" إلى أنّ السكان اعتقدوا أن الانفجار وراءه هجوم للقوات الأوكرانية من خلال استخدام المسيّرات.

ويعتبر مصنع "Zagorsk" البصري والميكانيكي مطورًا ومصنعًا رائدًا للأجهزة البصرية والإلكترونية الضوئية لإنفاذ القانون والصناعة والرعاية الصحية.