تصعيد خطير.. روسيا تسقط مسيرتين أوكرانيتين قرب موسكو

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أنها أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين بالقرب من موسكو، إحداهما قرب مطار رئيسي إلى الجنوب من العاصمة والأخرى إلى الغرب منها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها نقله رويترز: "أُحبطت محاولة من جانب النظام في كييف لشن هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين فوق أراضي منطقة موسكو". وأضافت: "دمرت الدفاعات الجوية طائرتين مسيرتين".

وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن إحدى الطائرتين جرى إسقاطها قرب دوموديدوفو، حيث يقع واحد من أكبر المطارات الدولية الروسية، والأخرى قرب طريق مينسك السريع.