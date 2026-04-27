قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين
ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27– 4– 2026 والقنوات الناقلة
أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم
حقيقة الثعبان الأقرع في عذاب القبر.. على جمعة يوضح
ما الحكمة الإلهية من تجلي الله على جبل الطور دون غيره؟.. الإفتاء توضح
سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 27 أبريل
ترمب يستدعي فريقه لغرفة العمليات.. خيارات حاسمة بشأن إيران ومقترح مفاجئ حول مضيق هرمز
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
رفع الحصار وفتح مضيق هرمز.. مقترح جديد من إيران لأمريكا
وفقا لآخر لتحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المتهمين بالتعدى على صيدلى بكفر الشيخ يواجهون عقوبة الحبس

حبس
حبس
أميرة خلف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ماتم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى ، بشأن تعدى ملثمين على صيدلى بالضرب وإحداث إصابته داخل الصيدلية بكفر الشيخ.


وبإجراء  التحريات تبين اصابة (صيدلى " بكدمات متفرقة " – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (مالك محل قطع غيار ، مقاول و3 من العاملين لديه) لقيامهم بدخول الصيدلية الخاصة به والتعدى عليه بالضرب بإستخدام "عصى خشبية" وإحداث إصابته لخلافات حول ملكية قطعة أرض زراعية.


ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة الضرب في القانون

نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

الأجهزة الأمنية الصيدلية صيدلى كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

