المتهمين بالتعدى على صيدلى بكفر الشيخ يواجهون عقوبة الحبس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ماتم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى ، بشأن تعدى ملثمين على صيدلى بالضرب وإحداث إصابته داخل الصيدلية بكفر الشيخ.



وبإجراء التحريات تبين اصابة (صيدلى " بكدمات متفرقة " – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (مالك محل قطع غيار ، مقاول و3 من العاملين لديه) لقيامهم بدخول الصيدلية الخاصة به والتعدى عليه بالضرب بإستخدام "عصى خشبية" وإحداث إصابته لخلافات حول ملكية قطعة أرض زراعية.



ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة الضرب في القانون

نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.