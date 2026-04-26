نبيل دعبس: خطة عاجلة لصناعة البطل الرياضي.. وضرب بيد من حديد على المراهنات

طالب النائب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بوضع خطة سريعة وشاملة لإعادة تأهيل مراكز الشباب وتطويرها، بما يضمن إعداد جيل جديد من الأبطال الرياضيين، عبر منظومة متكاملة لاكتشاف ورعاية الموهوبين.

وأكد دعبس، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، أن مصر تمتلك طاقات بشرية كبيرة غير مستغلة، مشددًا على ضرورة تبني آليات للاكتشاف المبكر داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب، بدلًا من الاعتماد على ظهور المواهب بشكل عشوائي دون تخطيط.

وأشار إلى أن ملف الرياضة يمثل قضية أمن قومي، لما له من دور في بناء الإنسان وتعزيز القيم والانتماء، مشيدًا بجهود جوهر نبيل في تطوير المنظومة الرياضية والشبابية ورفع كفاءتها.

وفيما يتعلق بظاهرة المراهنات الرياضية، دعا دعبس إلى سن تشريعات حاسمة لمواجهتها، مؤكدًا أنها تتعارض مع القيم الدينية والمجتمعية وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، مطالبًا بالتعامل معها بحزم وفرض عقوبات صارمة على المنصات والأفراد المروجين لها.