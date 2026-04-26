دخلوا عليه بالعصا.. ضبط المتهمين بالتعدى على صيدلى بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات خبر تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بتعدى ملثمين على صيدلى بالضرب وإحداث إصابته داخل الصيدلية بكفر الشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 / الجارى تبلغ لمركز شرطة البرلس من (صيدلى "مصاب بكدمات متفرقة " – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (مالك محل قطع غيار ، مقاول و3 من العاملين لديه) لقيامهم بدخول الصيدلية الخاصة به والتعدى عليه بالضرب بإستخدام "عصى خشبية" وإحداث إصابته لخلافات حول ملكية قطعة أرض زراعية.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبحوزتهم (العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





