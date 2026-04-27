مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27– 4– 2026 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 27 أبريل 2026 مجموعة من المواجهات القوية في مختلف الدوريات العربية والأوروبية، حيث تتجه الأنظار إلى مباريات حاسمة سواء في صراع الصدارة أو الهروب من المراكز المتأخرة.

وفيما يلي أبرز المباريات ومواعيدها والقنوات الناقلة:

مباريات الدوري المصري

يشهد الدوري المصري عدة مواجهات مهمة، أبرزها لقاء القمة بين الأهلي وبيراميدز، والذي يُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة ON Sport 1، في مواجهة قوية قد تؤثر بشكل مباشر على ترتيب المنافسة.

وفي نفس التوقيت المبكر (5 مساءً)، يلتقي الزمالك مع إنبي عبر قناة ON Sport 1، بينما يواجه سموحة نظيره المصري على قناة ON Sport Max.

الدوري الإنجليزي

في إنجلترا، يستضيف مانشستر يونايتد فريق برينتفورد في مواجهة مرتقبة تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُنقل عبر قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإسباني

ضمن منافسات الليجا، يلتقي إسبانيول مع ليفانتي في مباراة تقام الساعة العاشرة مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

الدوري الإيطالي

تقام مباراتان في الكالتشيو، حيث يواجه كالياري فريق أتالانتا في تمام الساعة 7:30 مساءً، بينما يلتقي لاتسيو مع أودينيزي في الساعة 9:45 مساءً، وكلاهما عبر قناة AD Sports 1 HD.

الدوري القطري

تشهد الجولة عدة مباريات تُقام في توقيت موحد (5:15 مساءً)، أبرزها مواجهة الريان ضد العربي، إضافة إلى لقاء قطر مع الدحيل.

كما يختتم اليوم بمباراة قوية تجمع السد والشمال في تمام الساعة 7:30 مساءً عبر قناة الكأس القطرية 1