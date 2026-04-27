بعد وفاة حالات عديدة.. تحرك برلماني عاجل لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع

تقدمت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب ، موجه إلى وزير التنمية المحلية، بشأن تزايد أعداد الكلاب الضالة في محافظة القليوبية، وما ترتب على ذلك من حوادث اعتداء تسببت في وقوع حالات وفاة وإصابات، إلى جانب حالة الذعر والخوف التي انتابت الأهالي بسبب انتشارها في الشوارع والمناطق السكنية.

وأكدت " أبو زيد" في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن انتشار الكلاب الضالة أصبح يمثل خطرًا حقيقيًا يهدد سلامة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن، فضلًا عن تأثيره السلبي على شعور الأهالي بالأمان في عدد من المناطق بالمحافظة.



وطالبت عضو البرلمان بسرعة تدخل الجهات التنفيذية المختصة لوضع خطة عاجلة للتعامل مع الظاهرة، من خلال حملات منظمة للسيطرة على الكلاب الضالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والحد من تكرار الحوادث.



كما شددت على أهمية التنسيق بين الأجهزة المحلية والجهات البيطرية المختصة، بما يضمن معالجة الأزمة بصورة فعالة، والحفاظ على الصحة العامة والأمن المجتمعي.