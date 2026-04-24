حصاد جلسات مجلس النواب خلال 21 – 22 أبريل

استأنف مجلس النواب جلساته العامة هذا الأسبوع، واستهلها بالاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا على ان التوافق بين مجلس النواب والحكومة هو الضمانة التي توفر الثقة والمصداقية فيما تتخذه الحكومة من إجراءات.

و وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، لرفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء مهامها بشكل أفضل.

وجذباً للاستثمار وتحقيق عدالة تنافسية قائمة على تكافؤ الفرص، وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

و استمع المجلس إلى بياني وزيري المالية والتخطيط عن الموازنة العامة للدولة 2026/ 2027، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقدم المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ 44 لتحرير سيناء الحبيبة، وعيد العمال.





*جلسة الثلاثاء 21/4/2026*

استمع مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إلى بيان السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتخفيف من آثار التحديات الخارجية، مؤكداً أن وجوده اليوم في مجلس النواب يأتي انطلاقاً من قواعد دستورية راسخة لاستعراض ما قامت به الحكومة من إجراءات خلال الفترة الماضية للتعامل مع تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحديث بلغة واضحة وكشف الحقائق في كافة الملفات حتى يتسنى للمجلس التأكد من اتفاق سياسات الحكومة وقراراتها مع صالح الوطن، مشيراً إلى جهود الدبلوماسية المصرية في دعم الأشقاء في الخليج العربي والعمل على تعزيز مسار تفاوضي سياسي بوقف الحرب الدائرة، لافتاً إلى حرصه الدائم على لقاء رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، والنواب، لمناقشة مختلف المستجدات والاستماع لمقترحاتهم، بما يضمن مرور هذه الفترة الدقيقة بيسر دون مزيد من الضغوط على الدولة أو المواطنين.

تقدم رئيس مجلس النواب بالشكر الى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على البيان، مؤكدًا أنه ألقى الضوء على عدد من النقاط المتعلقة بالأزمة الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل معها ومواجهة تداعياتها، وأحال رئيس مجلس النواب البيان إلى اللجان المختصة بالمجلس

لدراسته.

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى اللجان النوعية المختصة لدراستهما وإعداد تقريرين بشأنهما، كما أحال (4) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة، وتشمل: مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027، ومشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، إلى جانب مشروعات قوانين موازنات الهيئات العامة الاقتصادية (65 مشروعاً)، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، و(8) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان المختصة.

وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (17) طلب مناقشة عامة مقدمة من عدد من الأعضاء إلى الحكومة.

ناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث وافق عليه "من حيث المبدأ".

يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، بما يعزز كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.

خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون، مؤكدين أن التعديلات الجديدة تضع مصر في ترتيب متقدم بين الدول في مواجهة المنافسة الاحتكارية، ووصفوا مشروع القانون بأنه يمثل "ترمومتر حقيقي" لقياس جدية الدولة في بناء اقتصاد حر وتعزيز بيئة الاستثمار وضبط الأسواق، لافتين إلى أن جهاز حماية المنافسة في مصر شهد تطورًا ملحوظًا في أدائه خلال السنوات الأخيرة، في مواجهة الممارسات المخالفة، مطالبين بالتوسع التدريجي في فتح الأسواق أمام المنافسة المحلية والدولية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم الشركات الوطنية لتحقيق الكفاءة الاقتصادية وتعزيز جودة الخدمات بما يحقق مصلحة المواطن ويدعم مسيرة التنمية.

*جلسة الأربعاء 22/4/2026*

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب في مستهل الجلسة العامة للمجلس (12) مشروع قانون مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما أحال (8) تقارير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

توجه المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بالتهنئة للنائب الدكتور أشرف حاتم بمناسبة انتخابه عضواً باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك خلال أعمال الجمعية العامة الـ١٥٢ للاتحاد البرلماني الدولي، والتي عُقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية، مؤكداً أن هذا الاختيار يعكس ما تحظى به الدبلوماسية البرلمانية المصرية من تقدير ومكانة رفيعة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

استمع المجلس إلى بيان وزير المالية أحمد كجوك عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/ 2027، حيث أكد أن التكاتف الكبير للشعب المصري ودعم مجلس النواب للإصلاحات والسياسيات كان له بالغ