ماذا قالت استطلاعات الرأي عن بوتين رجل روسيا القوي؟

أظهرت استطلاعات الرأي المستقلة في روسيا، شعبية كبيرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية.



وقالت تاتيانا ستانوفايا، كبيرة الزملاء الباحثين في مركز كارنيجي، أنه قبل الحرب، قال 8٪ فقط من الروس إنهم معجبون بفلاديمير بوتين ، بينما قال 48٪ إنهم يريدون إعادة انتخابه في عام 2024.

تضاعفت هذه الأرقام، فهي الآن 19٪ و 68٪ على التوالي. في الواقع، أصبحت جميع أجزاء المؤسسة الروسية، أكثر شعبية الآن مما كانت عليه قبل الحرب.

من منظور محلي داخل روسيا ، يعتقد أن الحرب قد نجحت.



ومع ذلك ، يبدو أن الإرهاق من الحرب بدأ في الظهور. في استطلاع أجراه مركز ليفادا في مايو الماضي، اعتقد 45٪ أن الحرب ستستمر أكثر من عام آخر، ولكن قبل 12 شهرًا ، كان هذا مجرد رأي لواحد من كل خمسة.

كان هذا الإحباط والإرهاق أحد شرارات التمرد القصير لرئيس فاجنر يفجيني بريجوزين في يونيو.

كان بريجوزين يحظى باحترام كبير في ذلك الوقت ، لكن بعد تمرده خسر كثيرا.

ورأى الروس أن السيطرة على باخموت من قبل مقاتلي فاجنر في مايو كان أهم حدث في ذلك الشهر.

أضافت ستانوفايا: "إن تمرد قائد فاجنر لم يلهم الروس، بل أخافهم من احتمالية زعزعة الاستقرار والفوضى".