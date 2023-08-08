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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدبير انقلاب على بوتين.. حقيقة يكشفها خبير لدى الحكومة الأوكرانية

بوتين
بوتين

في الوقت الذي أشار فيه العديد من المحللين إلى أن أوكرانيا قد تضطر في نهاية المطاف إلى قبول خسارة بعض الأراضي لإنهاء الصراع، تصر كييف على ضرورة استعادة جميع أراضيها، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية.

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ويقول خبراء، إن استعادة أوكرانيا للسيطرة على دونباس وأراضيها على البحر الأسود ، وحتى شبه جزيرة القرم ، لن يعني توقف الحرب.

قال أنطون جيراشينكو ، المستشار البارز للحكومة الأوكرانية : "الوصول إلى حدود أوكرانيا في عام 1991 لا يعني بالضرورة نهاية للحرب كما لا يعد انتصارًا، بل يعني الانتقال إلى مرحلة صراع جديدة".

تم إعلان استقلال أوكرانيا في عام 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. 
وفي عام 2014 ، ضمت موسكو شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني .

خلال الصراع الحالي ، أعلنت روسيا، أن دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا، أراض تابعة لها.

وأوضح جيراشينكو أن "بوتين لا يريد التفاوض ، إنه سعيد بالحرب - إنها تساعده في الحفاظ على سلطته".

وأردف :"بوتين يبلغ من العمر 70 عامًا ويمكنه البقاء في السلطة لفترة طويلة. موقفه قوي جدًا الآن ، و لديه دعم حقيقي من الشعب الروسي... كما لا توجد مؤشرات على أن النظام يمكن أن يتغير أو أن أحد يريد الإطاحة به".

تابع "إن النصر الأوكراني الحقيقي يعني أن روسيا لم تعد تشكل تهديدًا لنا - لا وشيكًا ولا في المنظور طويل المدى.. ولتحقيق ذلك تحتاج روسيا إلى إجراء تحول هائل يمكن أن يبدأ بتغيير نظام بوتين".

 

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