بوتين يعاقب أمريكا وأوروبا بهذا القرار

‏وقع الرئيس الر وسي فلاديمير بوتين ، مرسومًا بتعليق عدد من أحكام المعاهدات الضريبية مع ‎الولايات المتحدة ودول ‎الاتحاد الأوروبي ودول أخرى "غير صديقة"، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية.

ووقع اليوم الثلاثاء، الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بتعليق اتفاقيات الازدواج الضريبي الروسي مع "الدول غير الصديقة"، وهي تلك التي فرضت عقوبات على موسكو .

وكانت وزارة المالية ووزارة الخارجية قد اقترحت هذا الإجراء في مارس .

وفرضت دول غربية موجات متتالية من العقوبات الاقتصادية على روسيا ردًا على تدخلها في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي ، بما وصفته بأنه "عملية عسكرية خاصة".

ياتي ذلك، فيما أضافت الحكومة البريطانية 25 فردًا وشركة إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا.



وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن العقوبات "ستزيد من تقليص القوة الروسية و صناعة الدفاع لديها".

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للأفراد الذين وردت أسماؤهم بموجب خطة العقوبات البريطانية إلى 1627.