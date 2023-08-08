عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تمرد فاجنر.. بوتين يأمر بأسلحة ثقيلة لهذه القوات

بوتين
بوتين

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عازم على تزويد الحرس الوطني الروسي بأسلحة ثقيلة بينما يتطلع إلى تعزيز أمن حكومته، بعد تمرد فاجنر، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية.

وقع الرئيس الروسي قانونًا يسمح لـقوات نخبة، بتلقي المزيد من المعدات ، والتي يمكن أن تشمل المدفعية والمروحيات الهجومية.

وقالت وزارة الدفاع: "تشير هذه الخطوة إلى أن الكرملين يضاعف جهوده في توفير الموارد لقوات روسفارديا باعتبارها واحدة من القوات الرئيسية لضمان أمن النظام".


جاء قرار تعزيز القوة التي يبلغ قوامها حوالي 200 ألف فرد بعد أن تعرضت الحكومة للتهديد جراء تمرد مجموعة فاجنر في يونيو.

وقام آلاف المرتزقة بقيادة يفجيني بريجوجين ب"مسيرة إلى موسكو" مطالبين بإقالة كبار المسؤولين العسكريين من مناصبهم بسبب عملهم السيئ في الحرب.

بينما تم إجهاض التمرد بسرعة ، ونفي بريجوزين إلى بيلاروسيا ،أظهر ذك مشكلة في الجيش الروسي.

في ذلك الوقت ، قال زعيم روسجفارديا - والحارس الشخصي السابق لبوتين - فيكتور زولوتوف إن قوته أدت "بشكل ممتاز" ضد المتمردين ، لكن وزارة الدفاع قالت  إنه "لا يوجد دليل" على أنها نفذت أي إجراء فعال.

 

 

أسلحة ثقيلة الحارس الشخصي الحرس الوطني الروسي الحرس الوطن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

أدوية صرع وتخدير.. الطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية طبيب الساحل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

السجائر هتنزل امتى؟ مفاجأة مدوية للمدخنين.. وهذه الأسعار الرسمية

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

موضوعات متعلقة

أوكرانيا تكتشف «شبكة عميلات روسيات» في دونيتسك

سجن كبير كهنة في أوكرانيا بتهمة التحريض على انقلاب

قرار من وزارة التعليم الروسية حول حرب أوكرانيا

ضربة كبيرة في الصباح الباكر.. موديز تخفض تصنيف 10 بنوك أمريكية

ضربة جديدة للاقتصاد الثاني عالميا.. وهذا ما كشفته الأرقام

بسبب الأمطار الغزيرة.. هذا ما حدث في واحد من أكبر اقتصادات العالم

تراجع سعر الذهب عالميا لليوم الثاني على التوالي

هذا ما قاله كبير الدبلوماسيين الصينيين لـ لافروف بعد اجتماع السعودية

ترشيحاتنا

بعد كارثة كورونا.. تحرك عاجل من بريطانيا لمواجهة وباء المرض X

دولة عربية تستعد للتخلي عن الدولار في المعاملات التجارية مع روسيا

نجم الاهلي يقترب من الانتقال لـ فاركو

وزير الصحة يبحث مع رئيس مجمع الإصدارات الذكية سبل التعاون للتحول الرقمي

الوضع يتدهور.. متمردو النيجر يمنعون دول إكواس والأمم المتحدة من دخول البلاد

تدبير انقلاب على بوتين.. حقيقة يكشفها خبير لدى الحكومة الأوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يليق بالقرآن| شاهد تفاصيل واقعة إلقاء النُقطة على قارئ شهير

هاجمته سمكة قرش وقناديل البحر.. صياد أمريكي يصارع الموت لمدة 38 ساعة

فيديو يرصد عملية التخلص من مئات الدجاج النافق يثير زعرا في بريطانيا

تعرفى على صفات الشريك التوكسيك.. يجب الابتعاد فورا

فيديو

مراتي طلعت راجل .. تفاصيل مثيرة في واقعة عروس البحيرة.. فيديو

متحور جديد من فيروس كورونا يهدد العالم| أعراضه غريبه وينتشر بسرعة

بعد تهديدها بالتدخل لإنهاء انقلاب النيجر.. تعرف على قدرات مجموعة "إيكواس"

500 جنيه.. مفاجأة غريبة في أسعار الذهب وتفاصيل حول الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ