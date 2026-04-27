قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصل للقاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق
الداخلية تكشف حقيقة واقعة فرد شرطة وأسرته بالمنوفية.. خلافات جيرة
مفاجأة كبيرة.. شوبير: توروب قد يستمر في تدريب الأهلي بهذه الحالة.. وهذا موقف جوميز
رئيس البرلمان الإيراني: واشنطن لا تملك أي أدوات ضغط في المواجهة الاقتصادية مع طهران
بين التتويج والتاريخ.. هل يتمكن برشلونة من كسر عقدة الـ 100 نقطة .. وما المطلوب للوصول اليها ؟
شوبير يكشف تشكيل الأهلي أمام بيراميدز.. 3 مفاجآت مدوية وظهور لاعب أساسي غير متوقع
أحمد موسى ينعى اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء: أحد أبطال القوات المسلحة
رئيس الشيوخ: العامل المصري هو المحور الحقيقي للتنمية والقلب النابض لعجلة الإنتاج
جيش الاحتلال يعلن تدمير عشرات المواقع التابعة لحزب الله بجنوب لبنان
وفاة 3 وإصابة 10 أشخاص..سيارة تطيح بالمواطنين أعلى دائري الوراق
بدء التقديم في مدارس المعاهد القومية للعام الدراسي الجديد ..عبر هذا الرابط
وزير الخارجية الإيراني: أمريكا سبب فشل جولة المفاوضات الأولى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مخاطر كبيرة.. سعر خام بترول برنت يرتفع لمستوى 108 دولارًا أمريكيًا

النفط
النفط
محمد على

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع انهيار خطط جولة ثانية من مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران مرة أخرى.

وبحسب التقارير، صعد الحرس الثوري الإيراني على متن سفينتي شحن بالقرب من مضيق هرمز، في ظل استمرار التوترات في الممر البحري الاستراتيجي.

ارتفع سعر برميل خام برنت للتسليم في يونيو بنسبة 2.5% ليصل إلى 107.97 دولارًا أمريكيًا، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 1.5% ليصل إلى حوالي 97 دولارًا أمريكيًا للبرميل. 


وبعد تقرير منصة أكسيوس الصحفية الأمريكية، تراجع الزخم الصعودي قليلًا.

على الرغم من أن حالة عدم اليقين تلوح في الأفق، فقد قدمت إيران اقتراحاً جديداً للولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، مع اقتراح تأجيل المحادثات النووية، حسبما أفاد موقع أكسيوس يوم الاثنين، نقلاً عن مسؤول أمريكي ومصدرين مطلعين على الأمر.

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت خطط إرسال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسلام أباد، باكستان، لإجراء مفاوضات مع إيران.

كتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: ”يُهدر الكثير من الوقت في السفر، والكثير من العمل! إلى جانب ذلك، هناك صراع داخلي وارتباك هائل داخل ”قيادتهم”.

قال الرئيس: ”لا أحد يعلم من المسؤول، بمن فيهم هم. كما أننا نملك زمام الأمور، وهم لا يملكون شيئاً! إذا أرادوا التحدث، فكل ما عليهم فعله هو الاتصال!”.

سافر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام آباد، لكنه لم يلتقِ إلا بمسؤولين باكستانيين قبل مغادرته.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من يوم الجمعة: ”لا توجد خطط لعقد اجتماع بين إيران والولايات المتحدة”.

خطر كبير بلومبرج خام بترول برنت أمريكيًا دولارًا وزير الخارجية الإيراني عباس

